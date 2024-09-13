На смену привычным каплям: ученые открыли необычный способ борьбы с сухостью в глазах

Сухость в глазах серьезно влияет на ежедневный быт миллионов людей, вынужденных лечить ее с помощью капель. Однако ученые нашли новый, доступный каждому, способ лечения, который подтверждает древняя мудрость.

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Недавно ученые выяснили, что болезнь сухих глаз, от которой страдают многие люди способна поддаваться лечению с помощью проверенной веками мудрости. Исходя из полученных данных, они предположили, что наш смех может серьезно помочь облегчить симптомы этой назойливой и мучительной болезни, пишет Medical Xpress.

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Болезнь сухих глаз (БСГ) — широко распространенное хроническое заболевание, которым страдают около 360 миллионов человек во всем мире и которое характеризуется такими симптомами, как покраснение, раздражение и ощущение царапанья в глазах. Несмотря на наличие различных методов лечения, поиск альтернативных методов продолжается, особенно в тех регионах, где традиционные методы могут быть менее доступны или даже нежелательны.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале The BMJ, ученые из Китая и Великобритании попытались выяснить, может ли смехотерапия быть жизнеспособным вариантом лечения БСГ. Такой вид терапии ранее был признан наукой за его положительное влияние на психическое здоровье, иммунную функцию и как дополнительное лечение различных хронических заболеваний, таких как депрессия, тревожность и хроническая боль. Однако до настоящего исследования ее потенциальная польза для БСГ не изучалась.

В научной работе приняли участие 283 человека в возрасте 18-45 лет, преимущественно женщины, которые были оценены с помощью индекса заболеваний глазной поверхности (ИЗГП). Участники были рандомизированы в группу упражнений со смехом или в контрольную группу, использующую 0,1% глазные капли с гиалуроновой кислотой натрия — обычное средство для лечения сухости глаз. Вмешательство длилось восемь недель, при этом группа смеха выполняла структурированные вокальные упражнения, призванные вызвать смех, а контрольная группа применяла глазные капли четыре раза в день.

Результаты показали, что в группе смехотерапии среднее снижение баллов по шкале ИЗГП составило 10,5 пункта, в то время как в контрольной группе оно составило 8,83 пункта. Средняя разница в 1,45 балла указывает на то, что терапия была, по крайней мере, столь же эффективна, как и глазные капли, для уменьшения симптомов сухого глаза. Кроме того, группа смехотерапии продемонстрировала значительное улучшение неинвазивного времени распада слезы, функции мейбомиевых желез и показателей психического здоровья, и все это без каких-либо побочных эффектов.

Авторы исследования признают некоторые ограничения, такие, как относительно небольшой размер выборки и особый возрастной диапазон участников, что может повлиять на обобщаемость результатов. Тем не менее, они полагают, что смехотерапия, как безопасное, экологически чистое и недорогое вмешательство, может рассматриваться в качестве первой линии домашнего лечения БСГ, особенно для тех, кто имеет ограниченный доступ к традиционным методам лечения или имеет слабые симптомы.

Данное исследование пополняет растущий объем доказательств, подтверждающих пользу смеха в качестве терапевтического вмешательства не только для психического здоровья, но и для физических осложнений. Однако ученым необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих результатов в более широких и разнообразных группах населения, а также для понимания механизмов, с помощью которых смех может влиять на здоровье глаз.

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