На зміну звичним краплям: учені відкрили незвичайний спосіб боротьби із сухістю в очах

Сухість в очах серйозно впливає на щоденний побут мільйонів людей, змушених лікувати її за допомогою крапель. Однак учені знайшли новий, доступний кожному, спосіб лікування, який підтверджується стародавніми мудростями.

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Нещодавно вчені з'ясували, що хвороба сухих очей, від якої страждають багато людей, здатна піддаватися лікуванню за допомогою перевіреної століттями мудрості. Виходячи з отриманих даних, вони припустили, що наш сміх може серйозно допомогти полегшити симптоми цієї настирливої і болісної хвороби, пише Medical Xpress.

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Хвороба сухих очей (ХСГ) — широко розповсюджене хронічне захворювання, на яке страждають близько 360 мільйонів людей в усьому світі і яке характеризується такими симптомами, як почервоніння, подразнення та відчуття дряпання в очах. Незважаючи на наявність різних методів лікування, пошук альтернативних методів триває, особливо в тих регіонах, де традиційні методи можуть бути менш доступними або навіть небажаними.

У нещодавньому дослідженні, опублікованому в журналі The BMJ, вчені з Китаю та Великої Британії спробували з'ясувати, чи може сміхотерапія бути життєздатним варіантом лікування БСГ. Такий вид терапії раніше був визнаний наукою за його позитивний вплив на психічне здоров'я, імунну функцію і як додаткове лікування різних хронічних захворювань, таких як депресія, тривожність і хронічний біль. Однак до цього дослідження її потенційна користь для БСГ не вивчалася.

У науковій роботі взяли участь 283 людини у віці 18-45 років, переважно жінки, які були оцінені за допомогою індексу захворювань очної поверхні (ІЗГП). Учасники були рандомізовані в групу вправ зі сміхом або в контрольну групу, яка використовувала 0,1% очні краплі з гіалуроновою кислотою натрію — звичайний засіб для лікування сухості очей. Втручання тривало вісім тижнів, при цьому група сміху виконувала структуровані вокальні вправи, покликані викликати сміх, а контрольна група застосовувала очні краплі чотири рази на день.

Результати показали, що в групі сміхотерапії середнє зниження балів за шкалою ІЗГП становило 10,5 пункти, тоді як у контрольній групі воно становило 8,83 пункти. Середня різниця в 1,45 бала вказує на те, що терапія була принаймні настільки ж ефективною, як і очні краплі, для зменшення симптомів сухого ока. Крім того, група сміхотерапії продемонструвала значне поліпшення неінвазивного часу розпаду сльози, функції мейбомієвих залоз і показників психічного здоров'я, і все це без будь-яких побічних ефектів.

Автори дослідження визнають деякі обмеження, такі як відносно невеликий розмір вибірки і особливий віковий діапазон учасників, які можуть вплинути на узагальнюваність результатів. Проте, вони вважають, що сміхотерапія, як безпечне, екологічно чисте і недороге втручання, може розглядатися як перша лінія домашнього лікування БСГ, особливо для тих, хто має обмежений доступ до традиційних методів лікування або має слабкі симптоми.

Це дослідження поповнює зростаючий обсяг доказів, що підтверджують користь сміху як терапевтичного втручання не тільки для психічного здоров'я, а й для фізичних ускладнень. Однак вченим необхідні подальші дослідження для підтвердження цих результатів у ширших і різноманітніших групах населення, а також для розуміння механізмів, за допомогою яких сміх може впливати на здоров'я очей.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.