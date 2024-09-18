На шаг ближе к реальности: устройство для излечения слепоты получило важнейшее разрешение на развитие

Разработанное компанией Илона Маска устройство продвигается им как "решение проблемы слепоты" даже для тех людей, кто никогда не видел. Хотя ему еще предстоит пройти большой путь до официального выхода, получение разрешения может значительно улучшить его шансы.

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Компания Neuralink, занимающаяся разработкой интерфейсов мозг-компьютер, принадлежащая Илону Маску, получила от FDA разрешение на использование своего новейшего устройства Blindsight в качестве программы "революционного устройства". Разработка, поставившая своей целью избавить людей от слепоты, теперь должна начать развиваться еще быстрее, пишет TechCrunch.

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Программа FDA "Прорывные устройства" предназначена для ускорения разработки и рассмотрения медицинских устройств, которые могут обеспечить более эффективное лечение или диагностику опасных для жизни или необратимо ослабляющих заболеваний. Она дает компаниям возможность тесно сотрудничать с FDA в процессе предпродажной проверки, но не является показателем гарантированного успеха или немедленного появления на рынке.

Blindsight компании Neuralink представляет собой значительный прогресс в технологии, которая уже несколько десятилетий используется в экспериментальных целях и направлена на восстановление ограниченного зрения у слепых людей. Технология включает в себя массив микроэлектродов, имплантированных в зрительную кору, которые стимулируют нейроны на основе входного сигнала с камеры, создавая визуальные феномены. Несмотря на то, что концептуально это открывает возможность визуального восприятия для слепых, технология исторически была ограничена низкой плотностью электродов, что приводило к нечетким и расплывчатым визуальным результатам.

Илон Маск утверждает, что Blindsight позволит видеть даже тем, кто потерял зрительные нервы или слеп с рождения, но это заявление в лучшем случае слишком оптимистично. Устройство, хотя и является потенциально более совершенным, чем его предшественники, благодаря увеличенной плотности электродов, все же сталкивается с серьезными проблемами. Визуальный опыт, который оно предлагает, вряд ли сравнится с обычным зрением и будет далек от уровня графики, о котором говорит Маск.

У людей, которые никогда не имели зрения, в мозгу изначально отсутствуют нейронные пути, необходимые для обработки визуальной информации так, как это делают зрячие люди, что делает подобные заявления странными. Несмотря на многие подобные моменты, сам прогресс Neuralink в разработке более сложного микроэлектродного массива является положительным шагом вперед. Однако важно сдерживать ожидания, поскольку путь к созданию эффективных и широко распространенных методов лечения слепоты с помощью интерфейсов "мозг-компьютер" будет долгим и сложным. Продвижение Маском устройства поднимает вопрос о научной и этической ответственности, особенно когда он делает заявления, которые могут повлиять на надежды многих людей в сообществах слепых и слабовидящих.

В целом, хотя получение Neuralink сертификата FDA является важным этапом развития технологии, это далеко не подтверждение того, что устройство обеспечит революционные результаты, о которых мечтает Маск. Компании еще предстоит проделать значительную работу, чтобы доказать эффективность и безопасность устройства на людях. По мере продвижения компании и разработки вперед большая прозрачность и сотрудничество с широким научным сообществом будут иметь решающее значение для реалистичной оценки и развития этой технологии.

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