На крок ближче до реальності: пристрій для лікування сліпоти отримав найважливіший дозвіл на розвиток

Розроблений компанією Ілона Маска пристрій просувається ним як "вирішення проблеми сліпоти" навіть для тих людей, хто ніколи не бачив. Хоча йому ще належить пройти великий шлях до офіційного виходу, отримання дозволу може значно поліпшити його шанси.

Related video

Компанія Neuralink, що займається розробкою інтерфейсів мозок-комп'ютер і належить Ілону Маску, отримала від FDA дозвіл на використання свого новітнього пристрою Blindsight як програми "революційного пристрою". Розробка, яка поставила собі за мету позбавити людей сліпоти, тепер має почати розвиватися ще швидше, пише TechCrunch.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Програма FDA "Проривні пристрої" призначена для прискорення розроблення та розгляду медичних пристроїв, які можуть забезпечити більш ефективне лікування або діагностику небезпечних для життя або незворотно ослаблюючих захворювань. Вона дає компаніям можливість тісно співпрацювати з FDA в процесі передпродажної перевірки, але не є показником гарантованого успіху або негайної появи на ринку.

Blindsight компанії Neuralink являє собою значний прогрес у технології, яка вже кілька десятиліть використовується в експериментальних цілях і спрямована на відновлення обмеженого зору у сліпих людей. Технологія включає в себе масив мікроелектродів, імплантованих у зорову кору, які стимулюють нейрони на основі вхідного сигналу з камери, створюючи візуальні феномени. Незважаючи на те, що концептуально це відкриває можливість візуального сприйняття для сліпих, технологія історично була обмежена низькою щільністю електродів, що призводило до нечітких і розпливчастих візуальних результатів.

Ілон Маск стверджує, що Blindsight дасть змогу бачити навіть тим, хто втратив зорові нерви або сліпий від народження, але ця заява в кращому разі занадто оптимістична. Пристрій, хоча і є потенційно досконалішим, ніж його попередники, завдяки збільшеній щільності електродів, все ж стикається з серйозними проблемами. Візуальний досвід, який він пропонує, навряд чи зрівняється зі звичайним зором і буде далекий від рівня графіки, про який говорить Маск.

У людей, які ніколи не мали зору, у мозку від початку відсутні нейронні шляхи, необхідні для обробки візуальної інформації так, як це роблять зрячі люди, що робить подібні заяви дивними. Незважаючи на багато подібних моментів, сам прогрес Neuralink у розробці складнішого мікроелектродного масиву є позитивним кроком уперед. Однак важливо стримувати очікування, оскільки шлях до створення ефективних і широко поширених методів лікування сліпоти за допомогою інтерфейсів "мозок-комп'ютер" буде довгим і складним. Просування Маском пристрою піднімає питання про наукову та етичну відповідальність, особливо коли він робить заяви, що можуть вплинути на надії багатьох людей у спільнотах сліпих і слабозорих.

Загалом, хоча отримання Neuralink сертифіката FDA є важливим етапом розвитку технології, це далеко не підтвердження того, що пристрій забезпечить революційні результати, про які мріє Маск. Компанії ще належить виконати значну роботу, щоб довести ефективність і безпеку пристрою на людях. У міру просування компанії та розробки вперед більша прозорість і співпраця з широким науковим співтовариством матимуть вирішальне значення для реалістичної оцінки та розвитку цієї технології.

Раніше Фокус писав про те, що дальтонізм почали лікувати за допомогою генної терапії. Вчені за допомогою генної терапії вперше наділили невелику групу дальтоніків здатністю сприймати колір, давши надію на барвисте майбутнє сотням тисяч людей.

Також Фокус писав про те, що згідно з ученими, окуляри, що захищають від штучного синього світла, не приносять користі. Популярні окуляри і лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.