Не детские игры: ученые рассказали, возможно ли запретить социальные сети для детей

В свете многих опасных сообществ в сети, пагубно влияющих на детей, люди все чаще задумываются о способах решения этой проблемы. Австралия уже решилась на радикальные меры в плане запретов, а ученые рассказали, сработают ли они вовсе.

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Правительство Австралии уже рассматривает возможность запрета доступа детей к социальным сетям, ссылаясь на потенциальные риски, связанные с этими платформами. Опасения многих людей заключаются в том, что социальные сети могут затянуть детей в нездоровые циклы постоянного прокручивания и обмена информацией, вызванные дофаминовыми реакциями, что может негативно сказаться на их развитии. Но некоторые врачи и ученые считают, что есть и менее радикальный и более эффективный способ решения этой проблемы, пишет Pursuit.

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Правительство Австралии недавно объявило, что намерено внедрить технологии "возрастной гарантии" для предотвращения доступа несовершеннолетних к социальным сетям, хотя конкретные сведения об этих технологиях остаются скудными. В качестве возможного инструмента было предложено распознавание лиц, но эксперты сомневаются в его эффективности, ссылаясь на то, что существующие технологии недостаточно надежны. Например, системы определения возраста на основе искусственного интеллекта могут определять возраст только в пределах пятилетнего диапазона, что приводит к значительным ошибкам, которые могут либо заблокировать взрослых, либо позволить детям получить неправомерный доступ к платформам.

Предложение использовать цифровые идентификаторы для доступа также вызывает опасения. Поскольку дети обычно имеют только свидетельство о рождении в качестве действительного удостоверения личности, требование использовать его для доступа к социальным сетям создает значительные риски для безопасности данных и конфиденциальности, особенно в свете недавних громких утечек данных больших компаний. Кроме того, подобные меры потребуют от родителей или опекунов загружать свои удостоверения личности, что еще больше усложнит процесс и вызовет опасения по поводу конфиденциальности.

Критики утверждают, что даже если удастся разработать надежный метод ограничения доступа, это может оказаться неправильным подходом, заявляет доктор Шаанан Кони, преподаватель по кибербезопасности факультета инженерии и информационных технологий Университета Мельбурна. Социальные сети играют важнейшую роль в жизни многих молодых людей, особенно представителей маргинальных сообществ, таких как молодежь LGBTQ+ в отдаленных странах. Эти платформы обеспечивают жизненно важные связи и поддержку, которые в противном случае могут быть недоступны.

Кроме того, вытеснение детей из основных социальных сетей может подтолкнуть их к менее регулируемым и потенциально более вредным онлайн-пространствам, где экстремистский контент может распространяться бесконтрольно. Вместо того чтобы вводить прямые запреты, Кони предлагает сместить акцент на предоставление родителям и опекунам более эффективных инструментов и информации для руководства деятельностью их детей в Интернете. Поощрение платформ социальных сетей к разработке более надежных механизмов фильтрации контента и родительского контроля может оказаться более эффективным средством защиты детей, позволяя им пользоваться положительными аспектами социальных сетей.

Сама концепция запрета на доступ детей в социальные сети не является уникальной для Австралии. Страны по всему миру решают подобные проблемы с разной степенью успеха. Например, в 2021 году Китай ввел строгие ограничения на использование игр и социальных сетей для несовершеннолетних, обеспечив их соблюдение с помощью системы регистрации под реальными именами. Изначально этот запрет был эффективен с точки зрения сокращения времени, проводимого за экраном, однако он также привел к широкому использованию несовершеннолетними учетных записей взрослых, что свидетельствует о сложности обеспечения соблюдения таких запретов без нарушения неприкосновенности частной жизни или непреднамеренного увода детей на менее безопасные платформы.

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