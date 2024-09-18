Не дитячі ігри: вчені розповіли, чи можливо заборонити соціальні мережі для дітей

У світлі багатьох небезпечних спільнот у мережі, що згубно впливають на дітей, люди дедалі частіше замислюються про способи вирішення цієї проблеми. Австралія вже зважилася на радикальні заходи в плані заборон, а вчені розповіли, чи спрацюють вони зовсім.

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Уряд Австралії вже розглядає можливість заборони доступу дітей до соціальних мереж, посилаючись на потенційні ризики, пов'язані з цими платформами. Побоювання багатьох людей полягають у тому, що соціальні мережі можуть затягнути дітей у нездорові цикли постійного прокручування й обміну інформацією, викликані дофаміновими реакціями, що може негативно позначитися на їхньому розвитку. Але деякі лікарі та науковці вважають, що є і менш радикальний та ефективніший спосіб вирішення цієї проблеми, пише Pursuit.

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Уряд Австралії нещодавно оголосив, що має намір впровадити технології "вікової гарантії" для запобігання доступу неповнолітніх до соціальних мереж, хоча конкретні відомості про ці технології залишаються мізерними. Як можливий інструмент було запропоновано розпізнавання облич, але експерти сумніваються в його ефективності, посилаючись на те, що наявні технології недостатньо надійні. Наприклад, системи визначення віку на основі штучного інтелекту можуть визначати вік тільки в межах п'ятирічного діапазону, що призводить до значних помилок, які можуть або заблокувати дорослих, або дати змогу дітям отримати неправомірний доступ до платформ.

Пропозиція використовувати цифрові ідентифікатори для доступу також викликає побоювання. Оскільки діти зазвичай мають тільки свідоцтво про народження як дійсне посвідчення особи, вимога використовувати його для доступу до соціальних мереж створює значні ризики для безпеки даних і конфіденційності, особливо в світлі недавніх гучних витоків даних великих компаній. Крім того, такі заходи вимагатимуть від батьків або опікунів завантажувати свої посвідчення особи, що ще більше ускладнить процес і викличе побоювання з приводу конфіденційності.

Критики стверджують, що навіть якщо вдасться розробити надійний метод обмеження доступу, це може виявитися неправильним підходом, заявляє доктор Шаанан Коні, викладач з кібербезпеки факультету інженерії та інформаційних технологій Університету Мельбурна. Соціальні мережі відіграють найважливішу роль у житті багатьох молодих людей, особливо представників маргінальних спільнот, таких як молодь LGBTQ+ у віддалених країнах. Ці платформи забезпечують життєво важливі зв'язки та підтримку, які в іншому разі можуть бути недоступними.

Крім того, витіснення дітей з основних соціальних мереж може підштовхнути їх до менш регульованих і потенційно більш шкідливих онлайн-просторів, де екстремістський контент може поширюватися безконтрольно. Замість того, щоб запроваджувати прямі заборони, Коні пропонує змістити акцент на надання батькам і опікунам більш ефективних інструментів та інформації для керівництва діяльністю їхніх дітей в Інтернеті. Заохочення платформ соціальних мереж до розроблення надійніших механізмів фільтрації контенту та батьківського контролю може виявитися ефективнішим засобом захисту дітей, дозволяючи їм користуватися позитивними аспектами соціальних мереж.

Сама концепція заборони на доступ дітей до соціальних мереж не є унікальною для Австралії. Країни по всьому світу вирішують подібні проблеми з різним ступенем успіху. Наприклад, 2021 року Китай запровадив суворі обмеження на використання ігор і соціальних мереж для неповнолітніх, забезпечивши їх дотримання за допомогою системи реєстрації під реальними іменами. Спочатку ця заборона була ефективною з погляду скорочення часу, проведеного за екраном, однак вона також призвела до широкого використання неповнолітніми облікових записів дорослих, що свідчить про складність забезпечення дотримання таких заборон без порушення недоторканності приватного життя або ненавмисного відведення дітей на менш безпечні платформи.

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