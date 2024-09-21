Доступная дорога к здоровью: ученые рассказали, как легко сжигать калории и укреплять организм

Современному человеку предоставляется большой выбор методов укрепления тела и здоровья в виде различных спортзалов, упражнений и даже препаратов. Однако ученые считают, что самый эффективный и простой способ ежедневно находится у нас под ногами.

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Подъем по лестнице стал простым и в то же время очень эффективным видом физических упражнений, дающим значительные преимущества тем, кто стремится похудеть или улучшить свою физическую форму. Исследования показывают, что он более эффективен, чем ходьба по ровной поверхности, прежде всего потому, что при этом расходуется больше энергии и он доступен многим людям, даже во время ежедневной рутины, пишет Time.

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Вице-президент Международной федерации скайраннинга, Лаури ван Хаутен, объясняет: "В целом это факт, что при подъеме по лестнице вы быстрее приходите в форму и расходуете больше калорий. Это занятие задействует больше мышц, сжигает калории с большей скоростью и предлагает доступный способ включить физические упражнения в повседневную рутину." Эффективность подъема по лестнице объясняется потребностью в энергии при вертикальном движении.

Доктор Альберто Минетти, физиолог из Миланского университета, провел исследование, показавшее, что подъем по лестнице сжигает в 20 раз больше калорий, чем ходьба по ровной поверхности. Это делает подъем по лестнице идеальным выбором для тех, кто ограничен во времени, но стремится к максимальному сжиганию калорий. "Чтобы переместить 1 килограмм массы тела по вертикали на лестнице, необходимо 10 калорий", — отмечает Минетти, подчеркивая, что даже такие небольшие усилия, как ежедневное преодоление нескольких пролетов, могут привести к значительному улучшению физической формы.

Включение подъема по лестнице в повседневную жизнь практично и доступно для большинства людей. Сьюзи Уолшем, чемпионка по подъему по лестнице, подчеркивает, что эта тренировка приносит максимальную пользу, отмечая, что она может быть легче для стареющих суставов по сравнению с бегом. Дома, на работе или даже в общественных местах, таких как стадионы или станции метро, лестницы широко доступны, что обеспечивает удобный вариант тренировки.

Кроме того, такая тренировка улучшает не только силу, но и равновесие, а также здоровье сердечно-сосудистой системы. Соревновательный подъем по лестнице сам по себе является спортом, но вам не нужно быть спортсменом, чтобы воспользоваться его преимуществами. Юрий Йошизуми, чемпион из Японии, советует попробовать этот вид спорта новичкам. Подъем по лестнице укрепляет мышцы и сердечно-сосудистую систему за короткое время, что делает его особенно подходящим для городских условий, где лестницы встречаются повсеместно.

В качестве бонуса подъем по лестнице бесплатен и не требует никакого специального оборудования. В отличие от абонементов в спортзал или других структурированных программ упражнений, единственное вложение — это ваше время. Замените ли вы эскалатор лестницей или возьмите за привычку подниматься по лестнице дома — эта эффективная тренировка может легко вписаться в повседневный распорядок дня, что делает ее привлекательной для многих людей.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.