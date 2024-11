Питаться в дефиците: 6 способов сократить количество калорий и похудеть

Многие знают, что похудеть поможет небольшой дефицит калорий, но как сократить количество калорий, потребляемых за день, знают не все. Вот несколько советов и рекомендаций, которые могут вам помочь!

Как уменьшить количество калорий потребляемых за день, знают далеко не все. Есть меньше не всегда легко, даже если вы уже давно пытаетесь похудеть и пробовали разные методы. Нежелательная тяга к еде часто мешает похудению, вызывая у нас желание постоянно перекусить, особенно, когда на улице холодно. Тем не менее есть несколько простых советов и приемов, которые вы можете попробовать, чтобы справиться с тягой к еде и похудеть. Хотя сокращение порций идеально подходит для любой диеты, убедитесь, что вы не едите слишком мало, так как это также может свести на нет все ваши усилия по похудению. О советах, которые вам помогут, пишет Health Shots

Хорошей отправной точкой для похудения будет понимание того, как уменьшить количество калорий, которые вы потребляете в течение дня. "Вы должны стремиться к ежедневному дефициту калорий примерно в 500 калорий, что может привести к потере около 0,5 кг в неделю", — говорит диетолог Вина В.

Тем не менее употребление слишком малого количества калорий может привести к значительному снижению метаболизма, поэтому важно не снижать потребление калорий слишком сильно. Для многих людей это употребление от 1 500 до 2 000 калорий в день, в зависимости от возраста, веса и уровня активности. Также важно убедиться, что вы все еще получаете достаточное количество питательных веществ. В исследовании, опубликованном в Журнале Академии питания и диетологии, говорится, что сокращение потребления жиров и углеводов в рационе является хорошим способом создания дефицита калорий от 500 до 1 000 килокалорий (ккал) в день.

Сокращение потребления некоторых продуктов, а также их количества может помочь вам потреблять меньше калорий. Вот что вам следует сделать.

Ешьте медленно

Это дает вашему мозгу время понять, что вы сыты и тем самым не переедать. С момента начала приема пищи мозгу требуется примерно 20 минут, чтобы отправить сигналы сытости. Неторопливый прием пищи дает достаточно времени, чтобы запустить сигнал от вашего мозга о том, что вы сыты, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients.

Уменьшите размеры порций

Уменьшение размера привычной порции размеров порций для является разумной стратегией для естественного сокращения калорий. Лучше всего начинать медленно и сокращать порции понемногу, корректируя по мере необходимости, чтобы увидеть результаты. Меньшее количество еды также может помочь вам почувствовать себя сытым, и вам, возможно, поєтому вам не нужно есть больше.

Налегайте на клетчатку и белок

Вода, белок и клетчатка являются элементами питания, которые помогают вам чувствовать себя сытым. Они наполнят ваш желудок и позволят естественным образом снизит потребление калорий. В исследовании, опубликованном в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, говорится, что людям, которые хотят похудеть, нужно пить достаточное количество воды. В этом случае организм предпочитает сжигать калории быстрее, так как вода ускоряет обмен веществ.

Ограничьте употребление сладких напитков

Газированные напитки и соки добавляют много калорий, поэтому выбор воды или низкокалорийных напитков может иметь большое значение. Сахар, который содержится в сладких напитках, увеличивает количество калорий, а также не обеспечивает никаких полезных веществ. По данным Ассоциации по контролю за продуктами и лекарствами США, в 100 г апельсинового сока содержится 45 калорий. Такое потребление можно легко предотвратить, заменив сок водой или другими низкокалорийными напитками.

Замените высококалорийные продукты

Вместо того чтобы есть второй кусок пиццы, потянитесь за свежими фруктами. Или перекусите воздушным попкорном вместо чипсов. Ешьте больше фруктов и овощей, которые содержат много питательных веществ и клетчатки. Они не только лучше насыщают, но и помогают держать ваше здоровье под контролем.

Считайте калории

Подсчет калорий является одним из самых успешных способов контролировать потребление и успешно похудеть. Таким образом, даже если вы переедите в один прием пищи, то сможете сбалансировать общую калорийность в течение дня. Подсчет калорий — лучший способ контролировать свои привычки в еде. Чтобы похудеть, вы должны либо уменьшить потребление калорий, либо увеличить физические нагрузки.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту