Доступна дорога до здоров'я: вчені розповіли, як легко спалювати калорії та зміцнювати організм

Сучасній людині надається великий вибір методів зміцнення тіла та здоров'я у вигляді різноманітних спортзалів, вправ і навіть препаратів. Проте вчені вважають, що найефективніший і найпростіший спосіб щодня перебуває у нас під ногами.

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Підйом по сходах став простим і водночас дуже ефективним видом фізичних вправ, що дає значні переваги тим, хто прагне схуднути або поліпшити свою фізичну форму. Дослідження показують, що він ефективніший, ніж ходьба рівною поверхнею, насамперед тому, що при цьому витрачається більше енергії і він доступний багатьом людям, навіть під час щоденної рутини, пише Time.

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Віцепрезидент Міжнародної федерації скайранінгу, Лаурі ван Гаутен, пояснює: "Загалом це факт, що під час підйому сходами ви швидше приходите у форму і витрачаєте більше калорій. Це заняття задіює більше м'язів, спалює калорії з більшою швидкістю і пропонує доступний спосіб включити фізичні вправи в повсякденну рутину." Ефективність підйому сходами пояснюється потребою в енергії під час вертикального руху.

Доктор Альберто Мінетті, фізіолог з Міланського університету, провів дослідження, яке показало, що підйом по сходах спалює в 20 разів більше калорій, ніж ходьба по рівній поверхні. Це робить підйом по сходах ідеальним вибором для тих, хто обмежений у часі, але прагне до максимального спалювання калорій. "Щоб перемістити 1 кілограм маси тіла по вертикалі на сходах, необхідно 10 калорій", — зазначає Мінетті, наголошуючи, що навіть такі невеликі зусилля, як щоденне подолання кількох прольотів, можуть призвести до значного поліпшення фізичної форми.

Включення підйому по сходах у повсякденне життя практичне і доступне для більшості людей. Сьюзі Волшем, чемпіонка з підйому по сходах, наголошує, що це тренування приносить максимальну користь, зазначаючи, що воно може бути легшим для суглобів, що старіють, порівняно з бігом. Вдома, на роботі або навіть у громадських місцях, таких як стадіони або станції метро, сходи широко доступні, що забезпечує зручний варіант тренування.

Крім того, таке тренування покращує не тільки силу, а й рівновагу, а також здоров'я серцево-судинної системи. Змагальний підйом по сходах сам по собі є спортом, але вам не потрібно бути спортсменом, щоб скористатися його перевагами. Юрій Йошизумі, чемпіон з Японії, радить спробувати цей вид спорту новачкам. Підйом по сходах зміцнює м'язи і серцево-судинну систему за короткий час, що робить його особливо придатним для міських умов, де сходи зустрічаються повсюдно.

Як бонус підйом по сходах безкоштовний і не вимагає ніякого спеціального обладнання. На відміну від абонементів у спортзал або інших структурованих програм вправ, єдине вкладення — це ваш час. Замініть ви ескалатор сходами або візьміть за звичку підніматися сходами вдома — це ефективне тренування може легко вписатися в повсякденний розпорядок дня, що робить його привабливим для багатьох людей.

Раніше Фокус писав про найкоротше трисекундне тренування, що допомагає накачати м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, як фізичні вправи допомагають знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.