Гонка на время: ракета Falcon 9 вновь столкнулась с неудачей накануне двух важных миссий

Космическая компания SpaceX пытается устранить серьезную проблему, обнаружившуюся во время последних испытаний Falcon 9. Это особенно важно для компании и всего сообщества, так как уже скоро эти ракеты будут использованы в двух важных миссиях.

Related video

Ракетный парк Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска в третий раз за последние три месяца был отправлен на посадку из-за неисправности второй ступени ракеты, запущенной 27 сентября 2024 года. В то время как капсула Dragon Freedom успешно достигла орбиты, доставив двух членов экипажа на Международную космическую станцию, спуск второй ступени, предназначенной для безопасной деорбитации, не удался, пишет Spaceflight Now.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Ступень Falcon 9 упала за пределами запланированной зоны в океан, что заставило SpaceX приостановить дальнейшие полеты на время расследования проблемы. Это происходит в критический момент для SpaceX, поскольку компания готовится к двум крупным миссиям в октябре: миссии ЕКА Hera к системе астероидов Дидимос и миссии НАСА Europa Clipper к луне Юпитера — Европе. Обе миссии опираются на ракеты Falcon с узким стартовым окном, и любые задержки в решении проблем со второй ступенью могут поставить под угрозу эти запуски.

Важно

На Марсе случилась авария с одним из колес Curiosity: в нем остались сквозные дыры (фото)

В тяжелой ракете Falcon Heavy, запланированной для миссии Europa, используется та же вторая ступень, что и в Falcon 9, что вызывает дополнительные опасения. В последнее время SpaceX уже сталкивалась с подобными неудачами, включая потерю 20 спутников Starlink в июле и аварийную посадку первой ступени в августе. В ответ на эти инциденты SpaceX быстро выявила и устранила причины, но третья посадка на мель свидетельствует о повторяющейся модели, которая может повлиять на репутацию компании в плане надежности.

Компания заявила, что запуски возобновятся, как только будет полностью выяснена первопричина этой последней проблемы. Ожидается, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA), которое контролирует лицензии SpaceX на запуски, проведет расследование инцидента. В настоящее время SpaceX ведет спор с FAA из-за штрафов, связанных с эксплуатацией Falcon 9 в Космическом центре Кеннеди, и задержек в выдаче разрешений на испытательные полеты звездолетов.

Астрофизик Джонатан Макдауэлл предположил, что сгорание второй ступени, вероятно, было несколько недостаточным, в результате чего ракета вернулась на дальнее расстояние, но все еще в пределах безопасности. Эти проблемы привлекли внимание к ракетной программе SpaceX, в то время как компания сталкивается с растущим спросом на свои услуги со стороны как коммерческих, так и государственных организаций. Поскольку на горизонте маячат две важные исследовательские миссии, компания SpaceX вынуждена решать проблемы и обеспечивать надежность своего ракетного парка Falcon как можно быстрее и надежнее.

Ранее Фокус писал о заявлении ученого о том, что внеземная жизнь будет обнаружена уже через 20 лет. Британский астрофизик считает, что в ближайшем будущем на планетах вне Солнечной системы будет обнаружена внеземная жизнь. Но есть один нюанс.

Ранее Фокус писал о планах NASA запустить космический корабль на ядерном двигателе. В рамках нового проекта пройдет испытание новой революционной технологии, которая потенциально позволит значительно сократить время полета на Красную планету.