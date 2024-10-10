Незрячие смогут легко ходить в помещениях: ученые создали уникальное приложение-поводырь

Проблемы проектировки городов и помещений с учетом потребностей людей с ограничениями до сих пор остро стоят в обществе. Чтобы эффективно решить одну из таких преград для незрячих, ученые создали необычную программу для телефонов.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе разработали два инновационных приложения для смартфонов, призванных помочь слепым и слабовидящим людям ориентироваться в закрытых помещениях, где сигналы GPS неэффективны. Таким образом они надеются предоставить нуждающимся портативные и доступные технологии, которые смогут прийти на замену палочкам, сопровождению и собакам-поводырям, пишет News Medical.

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Приложения, созданные под руководством профессора Роберто Мандучи с факультета компьютерных наук и инженерии, предоставляют голосовые инструкции через смартфон, безопасно направляя пользователей по незнакомым зданиям. Новые приложения используют встроенные в телефон датчики, такие как гироскопы и акселерометры, чтобы предлагать навигацию, не требуя от пользователя держать телефон перед собой. Эта функция повышает безопасность и удобство, особенно для тех, у кого одна рука уже занята собакой-поводырем или тростью.

В отличие от других решений для определения пути, которые зависят от внешней инфраструктуры, такой как GPS или датчики внутри помещений, эти приложения работают самостоятельно, что делает их более масштабируемыми и экономически эффективными. Одно приложение предоставляет аудиоинструкции в реальном времени, чтобы направить пользователей к определенному месту назначения в здании, а второе приложение помогает пользователям проследить свой путь, используя магнитные аномалии в качестве ориентиров.

Использование фильтрации частиц гарантирует, что пользователи не получат вводящих в заблуждение указаний, таких как пути, ведущие через стены или другие препятствия, заявили авторы в своей работе, опубликованной в журнале Transactions on Accessible Computing. Команда Мандучи уже протестировала приложение в инженерном корпусе Баскин в Калифорнийском университете в Санта-Крузе, где пользователи успешно ориентировались в сложных коридорах и комнатах. Исследователи продолжают совершенствовать технологию, планируя включить в нее функции искусственного интеллекта, которые позволят пользователям фотографировать окружающее пространство для описания сцены, что еще больше расширит их возможности по навигации в незнакомых или более сложных местах.

На протяжении всего процесса разработки Мандучи тесно сотрудничал с сообществом слепых, чтобы убедиться, что технология эффективно отвечает их потребностям. Он подчеркнул важность вклада пользователей, заявив: "Мы должны быть очень, очень осторожны, и начинать с человека, который будет использовать технологию, а не с самой технологии". В будущем в приложениях могут появиться более доступные карты зданий и интеграция программного обеспечения с открытым исходным кодом.

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