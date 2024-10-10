Незрячі зможуть легко ходити в приміщеннях: учені створили унікальний додаток-поводир

Проблеми проектування міст і приміщень з урахуванням потреб людей з обмеженнями досі гостро стоять у суспільстві. Щоб ефективно розв'язати одну з таких перешкод для незрячих, вчені створили незвичайну програму для телефонів.

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Дослідники з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі розробили два інноваційні додатки для смартфонів, покликані допомогти сліпим і слабозорим людям орієнтуватися в закритих приміщеннях, де сигнали GPS неефективні. У такий спосіб вони сподіваються надати нужденним портативні та доступні технології, які зможуть прийти на заміну паличкам, супроводу і собакам-поводирям, пише News Medical.

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Додатки, створені під керівництвом професора Роберто Мандучі з факультету комп'ютерних наук та інженерії, надають голосові інструкції через смартфон, безпечно спрямовуючи користувачів незнайомими будівлями. Нові додатки використовують вбудовані в телефон датчики, такі як гіроскопи й акселерометри, щоб пропонувати навігацію, не вимагаючи від користувача тримати телефон перед собою. Ця функція підвищує безпеку і зручність, особливо для тих, у кого одна рука вже зайнята собакою-поводирем або тростиною.

На відміну від інших рішень для визначення шляху, які залежать від зовнішньої інфраструктури, як-от GPS або датчики всередині приміщень, ці додатки працюють самостійно, що робить їх більш масштабованими та економічно ефективними. Один застосунок надає аудіоінструкції в реальному часі, щоб спрямувати користувачів до певного місця призначення в будівлі, а другий застосунок допомагає користувачам простежити свій шлях, використовуючи магнітні аномалії як орієнтири.

Використання фільтрації частинок гарантує, що користувачі не отримають вказівок, що вводять в оману, як-от шляхи, що ведуть через стіни або інші перешкоди, заявили автори у своїй роботі, опублікованій у журналі Transactions on Accessible Computing. Команда Мандучі вже протестувала застосунок в інженерному корпусі Баскін у Каліфорнійському університеті в Санта-Крузі, де користувачі успішно орієнтувалися в складних коридорах і кімнатах. Дослідники продовжують удосконалювати технологію, плануючи включити в неї функції штучного інтелекту, які дадуть змогу користувачам фотографувати навколишній простір для опису сцени, що ще більше розширить їхні можливості з навігації в незнайомих або складніших місцях.

Протягом усього процесу розробки Мандучі тісно співпрацював зі спільнотою сліпих, щоб переконатися, що технологія ефективно відповідає їхнім потребам. Він наголосив на важливості внеску користувачів, заявивши: "Ми маємо бути дуже, дуже обережними, і починати з людини, яка використовуватиме технологію, а не з самої технології". У майбутньому в додатках можуть з'явитися більш доступні карти будівель та інтеграція програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом.

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