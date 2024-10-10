Виноватой оказалась иммунная система: ученые нашли причину развития опасной болезни

Нейродегенеративные заболевания способны в миг разрушить жизнь человека, лишая его самых базовых функций. Недавно ученые выяснили, что причиной одной из таких распространенных опасных болезней является наш собственный организм.

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Исследователи из Монреальского неврологического института и больницы Университета Макгилла добились значительных успехов в понимании развития телец Леви — ключевого признака болезни Паркинсона и сопутствующих неврологических заболеваний. Традиционно тела Леви, представляющие собой аномальные скопления белка в нейронах, можно было наблюдать только при вскрытии. Однако в новом исследовании ученым удалось успешно воссоздать образование телец Леви в живых человеческих нейронах, что позволило получить ценные сведения о процессе их формирования и потенциальной связи с дисфункцией иммунной системы, пишет GEN.

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В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience, ученые использовали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки человека для создания дофаминергических нейронов, которые особенно уязвимы при болезни Паркинсона. Они ввели в нейроны альфа-синуклеин — белок, обычно содержащийся в тельцах Леви. Удивительно, но тельца Леви образовывались только тогда, когда нейроны подвергались иммунному воздействию или когда их совместно культивировали с микроглияподобными клетками, которые являются иммунными клетками в мозге.

Команда также заметила, что тела Леви в этих нейронах были мембраносвязанными и содержали не только неправильно сформированные белки, но и другие органеллы и фрагменты мембран. Это противоречит существовавшему ранее мнению, что тельца Леви состоят исключительно из неправильно сформованных белков. Отслеживая их развитие в режиме реального времени, исследователи также обнаружили, что аутофагия — процесс очистки клеток от поврежденных компонентов, нарушается в дофаминергических нейронах во время иммунной активации, что может способствовать накоплению аномальных белков.

По словам Питера Макферсона, старшего научного сотрудника, принимавшего участие в исследовании, это открытие позволяет по-новому взглянуть на связь между факторами окружающей среды и возникновением болезни Паркинсона. Он отметил, что нейроны, использованные в исследовании, были получены от здоровых людей, что указывает на то, что правильные условия окружающей среды, такие как длительная иммунная активация, потенциально могут вызвать болезнь Паркинсона даже у людей без генетической предрасположенности.

Армин Байати, первый автор исследования и кандидат наук в лаборатории Макферсона, подчеркнул важность дальнейшего изучения того, как воспаление, особенно иммунная гиперактивация, взаимодействует с альфа-синуклеином, вызывая образование тел Леви. Эти результаты могут открыть новые возможности для разработки терапевтических вмешательств, направленных на модуляцию иммунного ответа у пациентов с болезнью Паркинсона и сопутствующими нейродегенеративными заболеваниями.

Это исследование дополняет растущее число доказательств того, что нейровоспаление играет важную роль в прогрессировании болезни Паркинсона. По данным Фонда Паркинсона, во всем мире с БП живут около 10 миллионов человек. Понимание того, что иммунные проблемы могут способствовать развитию патологии заболевания, представляет собой потенциальную цель для раннего вмешательства, направленного на задержку или предотвращение появления симптомов этой тяжелой болезни.

Ранее Фокус писал о том где именно зарождается болезнь Паркинсона. Новое исследование показало, что путь от проблем с кишечником до болезни Паркинсона может быть короче, чем мы могли себе представить.

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