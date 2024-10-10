Существует некий предел: ученые выяснили, как долго на самом деле могут жить люди

Стремление к увеличению продолжительности жизни является набирающей все большую популярность философией. Однако ученые, заметившие замедление этого процесса со временем, решили точно выяснить, почему так происходит и сколько мы можем прожить.

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На протяжении XIX и XX веков продолжительность жизни людей беспрецедентно росла благодаря улучшению питания, медицинских достижений и условий жизни. Однако за последние три десятилетия этот прогресс значительно замедлился. Ученые попытались узнать в чем причина такого изменения, несмотря на серьезный и быстрый темп роста технологий и уровня жизни, пишет Knowridge.

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Недавнее исследование, проведенное под руководством Университета Иллинойса в Чикаго, проливает свет на эту стагнацию. Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, показывает, что, несмотря на непрерывное развитие здравоохранения, продолжительность жизни в самых долгоживущих популяциях мира с 1990 года увеличилась в среднем лишь на шесть с половиной лет. Это резко контрастирует с предыдущими прогнозами многих ученых, которые считали, что продолжительность жизни будет стремительно расти, и все больше людей будут достигать возраста 100 лет и выше.

Исследование рассматривало возможность того, что человечество может приблизиться к биологическому пределу продолжительности жизни. Доктор С. Джей Ольшанский, профессор Школы общественного здравоохранения UIC и ведущий автор исследования, отметил, что предыдущие успехи в увеличении продолжительности жизни были достигнуты в основном за счет борьбы с инфекционными заболеваниями и другими поддающимися лечению состояниями. Однако теперь задача состоит в борьбе с самим процессом старения, который гораздо сложнее и труднее поддается смягчению.

По словам Ольшанского, медицинское лечение пожилых людей часто приводит к увеличению продолжительности жизни, но темпы роста продолжительности жизни снижаются. Ольшанский также выражает обеспокоенность по поводу увеличения продолжительности жизни без приоритета качества этих дополнительных лет. Он выступает за то, чтобы не просто стремиться к увеличению срока, а сместить акценты в сторону увеличения "продолжительности здоровья" — количества лет, в течение которых человек остается в добром здравии.

Это подчеркивает более широкую проблему общественного здравоохранения, поскольку продление жизни без обеспечения здоровья может стать серьезным бременем как для отдельных людей, так и для систем здравоохранения. Исследование также показывает, что, хотя некоторые люди могут дожить до 100 лет или старше, такие случаи, скорее всего, будут редкими и не окажут существенного влияния на статистику. Это говорит о том, что радикальное продление жизни маловероятно, по крайней мере, в обозримом будущем.

Тем не менее Ольшанский утверждает, что прогресс в продлении здоровой жизни все еще возможен. Он подчеркивает важность постоянных инвестиций в исследования в области старения и усилий по пропаганде здорового образа жизни, которые могут помочь людям в их стремлении к долголетию. Хотя исследование ученых предполагает, что в плане продолжительности жизни может существовать "потолок" или своеобразный предел, оно сохраняет оптимизм в отношении будущего человечества. По словам Ольшанского, этот потолок — не кирпичная стена; при постоянных усилиях есть возможность улучшить здоровье и качество жизни, даже если мы не можем ожидать резкого скачка в продолжительности жизни.

Что касается продолжительности жизни, то мировые тенденции свидетельствуют о том, что за последние несколько десятилетий неравенство между странами в этой области сократилось. По данным Всемирного банка, средняя продолжительность жизни в странах с высоким уровнем дохода, таких как Япония и Швейцария, стабилизировалась, в то время как в развивающихся странах наблюдаются значительные улучшения, что сокращает глобальный разрыв. Это подчеркивает необходимость постоянного внимания к вопросам справедливости в здравоохранении, чтобы достижения в области медицинского обслуживания были доступны во всех регионах.

Ранее Фокус писал об обнаружении двух факторов, заставляющих нас стареть раньше. Новое исследование предполагает, что на скорость нашего старения также влияет место, где мы живем.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили лекарство от давления, увеличивающее продолжительность жизни. Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.