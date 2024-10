Начало конца многих заболеваний: ученые узнали, как бороться с гормональным дисбалансом

Множество болезней, от самых обыденных до смертельно опасных, берут свое начало с развития гормонального дисбаланса. Чтобы узнать ключ к победе над ним, ученые погрузились в самые тонкие процессы нашего организма, где нашли ответы.

Новое международное исследование, проведенное учеными из Монреальского института клинических исследований (IRCM), выявило критический компонент в поддержании гормонального баланса в организме человека. Гормональный дисбаланс часто связан с такими серьезными заболеваниями, как метаболический синдром и ожирение. Защищая организм от его проявления, ученые смогут облегчить множество жизней и спасти многих людей от последующих осложнений, пишет Newswise.

Ведущий исследователь в области молекулярной генетики и профессор Монреальского университета, Жак Друэн, подчеркнул цель команды: "Мы хотим понять, как обмен сигналами между клетками модулирует экспрессию генов и как их нарушение вызывает заболевания". Центральное место в их выводах занимает гипофиз, ключевой элемент в регуляции гормонов. Эта железа взаимодействует с другими клетками, вырабатывающими гормоны, через специфические лиганды и рецепторы, обеспечивая их правильный баланс. Однако эти лиганды и механизмы их действия изучены недостаточно хорошо.

Команда Друэна совершила прорыв, идентифицировав один из этих лигандов, который, по их мнению, играет важную роль в коммуникации между клетками, вырабатывающими гормоны, регулирующие стресс, и клетками, ответственными за выработку гормона роста. Сотрудничая с учеными из Института функциональной геномики во Франции и университетов Эдинбурга и Оксфорда в Великобритании, исследователи обнаружили, что обмен сигналами между двумя определенными типами клеток в гипофизе облегчается белком под названием FGF1.

Этот белок обеспечивает связь между клетками, контролирующими стрессовые реакции, и соседними клетками, вырабатывающими гормон роста. Согласно результатам исследования, FGF1 необходим для поддержания нормального роста путем регулирования функции и количества этих клеток, вырабатывающих гормон роста. Их работа, опубликованная в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрирует важность межклеточной коммуникации в поддержании гормонального баланса.

Хотя данное исследование подчеркивает критическую роль FGF1 в этих процессах, Друэн и его команда считают, что их работа — это только начало. Они ожидают, что дальнейшие изучения этой области откроют дополнительные механизмы связи между другими гормонпродуцирующими клетками и их предшественниками, которые имеют важное значение для общего здоровья.

Гормональный баланс — это тонкая система, которая влияет практически на все аспекты функционирования организма, от метаболизма до регуляции настроения. Исследования показали, что нарушения в этой системе могут привести к различным заболеваниям, таким как синдром поликистозных яичников, расстройства щитовидной железы и диабет. Понимание того, как взаимодействуют различные клетки эндокринной системы, может проложить путь к новым методам лечения, направленным на предотвращение или устранение этих дисбалансов.

