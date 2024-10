Початок кінця багатьох захворювань: учені дізналися, як боротися з гормональним дисбалансом

Безліч хвороб, від буденних до смертельно небезпечних, беруть свій початок із розвитку гормонального дисбалансу. Щоб дізнатися ключ до перемоги над ним, вчені занурилися в найтонші процеси нашого організму, де знайшли відповіді.

Нове міжнародне дослідження, проведене вченими з Монреальського інституту клінічних досліджень (IRCM), виявило критичний компонент у підтримці гормонального балансу в організмі людини. Гормональний дисбаланс часто пов'язаний з такими серйозними захворюваннями, як метаболічний синдром і ожиріння. Захищаючи організм від його прояву, вчені зможуть полегшити безліч життів і врятувати багатьох людей від подальших ускладнень, пише Newswise.

Провідний дослідник у галузі молекулярної генетики і професор Монреальського університету, Жак Друен, наголосив на меті команди: "Ми хочемо зрозуміти, як обмін сигналами між клітинами модулює експресію генів і як їхнє порушення спричиняє захворювання". Центральне місце в їхніх висновках займає гіпофіз, ключовий елемент у регуляції гормонів. Ця залоза взаємодіє з іншими клітинами, що виробляють гормони, через специфічні ліганди та рецептори, забезпечуючи їхній правильний баланс. Однак ці ліганди та механізми їхньої дії вивчені недостатньо добре.

Команда Друена зробила прорив, ідентифікувавши один із цих лігандів, який, на їхню думку, відіграє важливу роль у комунікації між клітинами, що виробляють гормони, які регулюють стрес, і клітинами, відповідальними за вироблення гормону росту. Співпрацюючи з вченими з Інституту функціональної геноміки у Франції та університетів Единбурга й Оксфорда у Великій Британії, дослідники виявили, що обмін сигналами між двома певними типами клітин у гіпофізі полегшується білком під назвою FGF1.

Цей білок забезпечує зв'язок між клітинами, які контролюють стресові реакції, і сусідніми клітинами, що виробляють гормон росту. Згідно з результатами дослідження, FGF1 необхідний для підтримки нормального росту шляхом регулювання функції та кількості цих клітин, що виробляють гормон росту. Їхня робота, опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, демонструє важливість міжклітинної комунікації в підтримці гормонального балансу.

Хоча це дослідження підкреслює критичну роль FGF1 у цих процесах, Друен і його команда вважають, що їхня робота — це тільки початок. Вони очікують, що подальші вивчення цієї галузі відкриють додаткові механізми зв'язку між іншими клітинами, що продукують гормони, та їхніми попередниками, які мають важливе значення для загального здоров'я.

Гормональний баланс — це тонка система, яка впливає практично на всі аспекти функціонування організму, від метаболізму до регуляції настрою. Дослідження показали, що порушення в цій системі можуть призвести до різних захворювань, таких як синдром полікістозних яєчників, розлади щитоподібної залози та діабет. Розуміння того, як взаємодіють різні клітини ендокринної системи, може прокласти шлях до нових методів лікування, спрямованих на запобігання або усунення цих дисбалансів.

