Обманет рецепторы и оздоровит желудок: ученые назвали более полезную альтернативу мясу

Мясные продукты животного происхождения уже не раз оказывались в эпицентре исследований, говорящих об их вреде организму. Однако последние научные работы ученых нашли альтернативу, которая способна незаметно заменить мясо и принести больше пользы.

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Сразу несколько недавних исследований показали, что растительные мясные альтернативы могут не только соответствовать, но и в некоторых случаях превосходить по питательным свойствам обычную говядину. Совместная работа сиднейской веганской компании v2food и австралийского национального научного агентства CSIRO позволила изучить пользу для здоровья соевого фарша по сравнению с традиционной говядиной и выделило несколько основных преимуществ первого, пишет Green Queen.

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В первом исследований, опубликованном в журнале Nutrients, подчеркивается, что веганский фарш может предложить аналогичное качество белка и его усвояемость, при этом он более сытный и способствует здоровью кишечника, чем его аналог животного происхождения. В нем анализировались различные питательные элементы растительного фарша с акцентом на содержание белка, аминокислотный профиль, состав клетчатки и микробиоту кишечника.

В то время как обычная говядина содержит немного больше аминокислот (26 г на 100 г), чем растительный вариант (18,65 г), в переработанном растительном фарше их количество достигает 20 г. Кроме того, растительный фарш превосходил по содержанию клетчатки: он содержал 6,7% по влажному весу, которая отсутствует в продуктах животного происхождения. Эта пищевая клетчатка способствовала улучшению здоровья кишечника, так как поддерживала производство короткоцепочечных жирных кислот, улучшая состав микробиоты кишечника. Еще одним предметом исследования стало усвоение железа: оказалось, что фарш на растительной основе усваивает в три раза меньше железа, чем говядина. Исследование также показало, что модифицированные версии растительного фарша, обогащенные сульфатом железа, улучшают усвоение железа на 50%.

Во втором исследовании, также опубликованном в журнале Nutrients, посвященном сытости, 24 мужчины проверяли, сколько они съели после употребления пасты с соусом Болоньезе, приготовленной из фарша v2food или обычной говядины. Калорийность обоих блюд была одинаковой, но те, кто ел растительную пищу, потребляли значительно меньше — на 72 г меньше, что в итоге дало на 586 калорий меньше. Хотя ощущение сытости между приемами пищи было сопоставимым, участники, которые ели веганское блюдо, потребляли меньшее количество жиров и крахмала при сохранении одинакового количества белка. Это говорит о том, что фарш на растительной основе обеспечивает более насыщенный прием пищи при меньшем потреблении калорий.

Эти результаты согласуются с растущими тенденциями в области здравоохранения во многих странах, например в Австралии, где более половины "мясоедов" и 58% флекситарианцев сокращают потребление животного белка по медицинским показаниям. К 2024 году почти каждый пятый австралиец будет считать себя сторонником отказа от мяса, что отражает национальный общественный в сторону растительной диеты.

Криспин Хауитт, возглавляющий вертикаль "Белки будущего" в CSIRO, подчеркнул важность разработки альтернативных источников белка, которые были бы безопасными с точки зрения питания и подтвержденными фактами, чтобы поддержать здоровый рост населения во всем мире.

Ранее Фокус писал о скором поступлении искусственного мяса в продажу в США. Все больше стран дают зеленый свет искусственно выращенному мясу в качестве более экологичной и гуманной альтернативе традиционным методам производства.

Также Фокус писал о скрещивании генов свиньи с бобами, которые начали производить настоящий свиной белок. Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим, свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

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