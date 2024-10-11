Обдурить рецептори й оздоровить шлунок: учені назвали кориснішу альтернативу м'ясу

М'ясні продукти тваринного походження вже не раз опинялися в епіцентрі досліджень, які говорять про їхню шкоду організму. Однак останні наукові роботи вчених знайшли альтернативу, яка здатна непомітно замінити м'ясо і принести більше користі.

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Одразу кілька недавніх досліджень показали, що рослинні м'ясні альтернативи можуть не тільки відповідати, а й у деяких випадках перевершувати за поживними властивостями звичайну яловичину. Спільна робота сіднейської веганської компанії v2food і австралійського національного наукового агентства CSIRO дала змогу вивчити користь для здоров'я соєвого фаршу порівняно з традиційною яловичиною та виокремила кілька основних переваг першого, пише Green Queen.

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У першому дослідженні, опублікованому в журналі Nutrients, підкреслюється, що веганський фарш може запропонувати аналогічну якість білка і його засвоюваність, водночас він більш ситний і сприяє здоров'ю кишківника, ніж його аналог тваринного походження. У ньому аналізували різні поживні елементи рослинного фаршу з акцентом на вміст білка, амінокислотний профіль, склад клітковини і мікробіоту кишечника.

У той час як звичайна яловичина містить трохи більше амінокислот (26 г на 100 г), ніж рослинний варіант (18,65 г), у переробленому рослинному фарші їхня кількість сягає 20 г. Крім того, рослинний фарш перевершував за вмістом клітковини: він містив 6,7% за вологою вагою, яка відсутня в продуктах тваринного походження. Ця харчова клітковина сприяла поліпшенню здоров'я кишківника, оскільки підтримувала виробництво коротколанцюгових жирних кислот, покращуючи склад мікробіоти кишківника. Ще одним предметом дослідження стало засвоєння заліза: виявилося, що фарш на рослинній основі засвоює втричі менше заліза, ніж яловичина. Дослідження також показало, що модифіковані версії рослинного фаршу, збагачені сульфатом заліза, покращують засвоєння заліза на 50%.

У другому дослідженні, також опублікованому в журналі Nutrients, присвяченому ситості, 24 чоловіки перевіряли, скільки вони з'їли після вживання пасти з соусом Болоньєзе, приготованої з фаршу v2food або звичайної яловичини. Калорійність обох страв була однаковою, але ті, хто їв рослинну їжу, споживали значно менше — на 72 г менше, що в підсумку дало на 586 калорій менше. Хоча відчуття ситості між прийомами їжі було порівнянним, учасники, які їли веганську страву, споживали меншу кількість жирів і крохмалю при збереженні однакової кількості білка. Це свідчить про те, що фарш на рослинній основі забезпечує більш насичений прийом їжі при меншому споживанні калорій.

Ці результати узгоджуються зі зростаючими тенденціями в галузі охорони здоров'я в багатьох країнах, наприклад в Австралії, де більше половини "м'ясоїдів" і 58% флекситаріанців скорочують споживання тваринного білка за медичними показаннями. До 2024 року майже кожен п'ятий австралієць вважатиме себе прихильником відмови від м'яса, що відображає національний суспільний рух у бік рослинної дієти.

Кріспін Гауітт, який очолює вертикаль "Білки майбутнього" в CSIRO, наголосив на важливості розроблення альтернативних джерел білка, які були б безпечними з погляду харчування та підтвердженими фактами, щоб підтримати здорове зростання населення в усьому світі.

Раніше Фокус писав про швидке надходження штучного м'яса в продаж у США. Дедалі більше країн дають зелене світло штучно вирощеному м'ясу як більш екологічній і гуманній альтернативі традиційним методам виробництва.

Також Фокус писав про схрещування генів свині з бобами, які почали виробляти справжній свинячий білок. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.

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