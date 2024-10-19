Вероятность смерти выросла в 2 раза: ученые назвали опасный дуэт болезней для пожилых людей

С возрастом наш организм становится все более подвержен разным заболеваниям, и есть некоторые пары болезней, которые в дуэте являются смертельно опасными. Раннее выявление этих осложнений и профилактика их развития может спасти многих.

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По мере старения населения планеты диагноз диабета 2 типа (СД2) становится все более распространенным. Ученые выяснили, что наряду с этой болезнью у значительного числа пожилых людей развивается саркопения — состояние, характеризующееся прогрессирующей потерей мышечной массы и силы, обычно связанное со старением. Однако это осложнение уже не столь хорошо изучено, как диабет, что подтолкнуло ученых к новому исследованию этой загадочной болезни, пишет Knowridge.

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Саркопения особенно опасна для пожилых людей, поскольку повышает риск падений, хрупкости, инвалидности и даже смерти. Несмотря на серьезные последствия для здоровья, это состояние остается недостаточно изученным среди людей с диабетом, и этот пробел попытались устранить авторы недавнего исследования, проведенного в больнице Медицинского колледжа Пекинского союза.

В ходе исследования, которое длилось четыре года, ученые наблюдали за 244 пожилыми пациентами, чтобы изучить влияние саркопении на состояние их здоровья. Результаты, опубликованные в журнале Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, показали тревожную статистику: 25,4% пожилых участников с диабетом также страдали саркопенией. Эти люди подвергались значительному риску, включая увеличение вероятности тяжелой инвалидности в 4,7 раза, повторной госпитализации в 1,7 раза и смертности по любой причине в 2,3 раза, даже после корректировки таких переменных, как возраст и ранее существовавшие заболевания.

Исследование также показало, что пожилые диабетики с саркопенией хуже питаются, чаще страдают недержанием мочи и чаще падают по сравнению с людьми без этого заболевания. Эти факторы усугубляли их проблемы со здоровьем, способствуя ухудшению его состояния в долгосрочной перспективе. Доктор Линь Канг, ведущий автор исследования, подчеркнул важность раннего выявления и вмешательства при саркопении у пожилых пациентов с диабетом. "Наше исследование говорит о важности признания саркопении как ключевого фактора, влияющего на здоровье у пожилых диабетиков. Раннее выявление и целенаправленное лечение болезни может значительно улучшить качество их жизни и снизить риск инвалидизации, повторной госпитализации и смертности", — заявил доктор Канг.

В свете этих результатов ученые рекомендуют медицинским работникам включить рутинный скрининг на саркопению в планы системных осмотров пожилых пациентов с диабетом. Ранние вмешательства, такие как тренировки на сопротивление, улучшение питания и программы профилактики падений, могут сыграть решающую роль в смягчении последствий осложнения. Эти простые меры могут не только улучшить самочувствие пожилых пациентов, но и сократить расходы на здравоохранение, ограничив необходимость частых посещений больниц и долгосрочного ухода, считают авторы.

Саркопения поражает миллионы пожилых людей во всем мире. Это состояние часто связано с малоподвижным образом жизни, неправильным питанием и хроническими заболеваниями. По данным Всемирной организации здравоохранения, падения являются одной из основных причин травм среди пожилых людей, причем более 37,3 миллиона падений в год достаточно серьезны, чтобы потребовать медицинской помощи.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга. Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.