Імовірність смерті зросла у 2 рази: вчені назвали небезпечний дует хвороб для літніх людей

З віком наш організм стає все більш схильним до різних захворювань, і є деякі пари хвороб, які в дуеті є смертельно небезпечними. Раннє виявлення цих ускладнень і профілактика їх розвитку може врятувати багатьох.

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У міру старіння населення планети діагноз діабету 2 типу (ЦД2) стає все більш поширеним. Вчені з'ясували, що поряд з цією хворобою у значної кількості літніх людей розвивається саркопенія — стан, що характеризується прогресуючою втратою м'язової маси і сили, зазвичай пов'язаний зі старінням. Однак це ускладнення вже не настільки добре вивчене, як діабет, що підштовхнуло вчених до нового дослідження цієї загадкової хвороби, пише Knowridge.

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Саркопенія особливо небезпечна для літніх людей, оскільки підвищує ризик падінь, крихкості, інвалідності та навіть смерті. Незважаючи на серйозні наслідки для здоров'я, цей стан залишається недостатньо вивченим серед людей з діабетом, і цю прогалину спробували усунути автори нещодавнього дослідження, проведеного в лікарні Медичного коледжу Пекінського союзу.

Під час дослідження, яке тривало чотири роки, вчені спостерігали за 244 літніми пацієнтами, щоб вивчити вплив саркопенії на стан їхнього здоров'я. Результати, опубліковані в журналі Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, показали тривожну статистику: 25,4% літніх учасників з діабетом також страждали на саркопенію. Ці люди наражалися на значний ризик, включно зі збільшенням ймовірності важкої інвалідності в 4,7 раза, повторної госпіталізації в 1,7 раза і смертності з будь-якої причини в 2,3 раза, навіть після коригування таких змінних, як вік і захворювання, які існували раніше.

Дослідження також показало, що літні діабетики із саркопенією гірше харчуються, частіше страждають на нетримання сечі та частіше падають порівняно з людьми без цього захворювання. Ці фактори посилювали їхні проблеми зі здоров'ям, сприяючи погіршенню його стану в довгостроковій перспективі. Доктор Лінь Канг, провідний автор дослідження, наголосив на важливості раннього виявлення та втручання в разі саркопенії у літніх пацієнтів із діабетом. "Наше дослідження говорить про важливість визнання саркопенії як ключового фактора, що впливає на здоров'я у літніх діабетиків. Раннє виявлення і цілеспрямоване лікування хвороби може значно поліпшити якість їхнього життя і знизити ризик інвалідизації, повторної госпіталізації та смертності", — заявив доктор Канг.

У світлі цих результатів учені рекомендують медичним працівникам включити рутинний скринінг на саркопенію в плани системних оглядів літніх пацієнтів з діабетом. Ранні втручання, такі як тренування на опір, поліпшення харчування і програми профілактики падінь, можуть зіграти вирішальну роль у пом'якшенні наслідків ускладнення. Ці прості заходи можуть не тільки поліпшити самопочуття літніх пацієнтів, а й скоротити витрати на охорону здоров'я, обмеживши необхідність частих відвідувань лікарень і довгострокового догляду, вважають автори.

Саркопенія вражає мільйони літніх людей у всьому світі. Цей стан часто пов'язаний з малорухливим способом життя, неправильним харчуванням і хронічними захворюваннями. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, падіння є однією з основних причин травм серед літніх людей, причому понад 37,3 мільйона падінь на рік досить серйозні, щоб вимагати медичної допомоги.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.