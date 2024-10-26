Уносит пол миллиона жизней ежегодно: ученые разработали новый способ борьбы с опасной бактерией

Бактерии, обитающие в больницах, в последнее время показывают устойчивость к привычным методам дезинфекции помещений. Нацелившись на самую опасную из них, ученые изобрели принципиально новый и работающий метод ее уничтожения.

Related video

Недавнее исследование вызвало тревогу у ученых по поводу растущей устойчивости бактериального патогена Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) к распространенным дезинфицирующим средствам. Исследование, проведенное химиками из Университета Эмори, было посвящено устойчивости патогена к четвертичным аммониевым соединениям (ЧАС) — активным ингредиентам многих больничных и бытовых чистящих средств, которые оказались неэффективными для уничтожения опасного организма, пишет News Medical.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследование, опубликованное Американским химическим обществом в журнале Infectious Diseases, показало, что 80% протестированных штаммов P. aeruginosa с множественной лекарственной устойчивостью, собранных в больницах по всему миру, были полностью устойчивы к ЧАС. Такое развитие событий не может не вызывать беспокойства, учитывая давнее использование ЧАС в чистящих средствах, которые считаются надежным методом уже более ста лет. Профессор Уильям Уэст из Университета Эмори, старший автор исследования, отметил серьезные масштабы резистентности, которая представляет собой потенциальную угрозу для мер по контролю за инфекциями в больницах.

Поскольку неправильное использование этих чистящих средств может способствовать возникновению устойчивости, Уэст подчеркнул важность соблюдения надлежащих протоколов очистки, таких как выдержка в течение необходимого времени после применения средств. Исследовательская группа также изучила альтернативы ЧАС, выявив новое соединение, известное как соединение четвертичного фосфония (СЧФ). Этот новый биоцид, разработанный в сотрудничестве с Университетом Вилланова, продемонстрировал высокую эффективность в уничтожении устойчивых штаммов P. aeruginosa. В отличие от традиционных дезинфицирующих средств, СЧФ действует, избирательно атакуя внутреннюю мембрану бактерий, минуя внешний защитный барьер, что может объяснить его эффективность.

Соавтор исследования Герман Варгас-Куэбас подчеркнул, что этот подход предлагает новый многообещающий механизм борьбы с устойчивыми патогенами. Во всем мире P. aeruginosa является причиной более 500 000 смертей ежегодно и признана Всемирной организацией здравоохранения как патоген, имеющий критический приоритет. Ее распространенность в больничной среде, например, в раковинах, стоках и мойках для оборудования, делает ее особенно опасной для пациентов с ослабленным иммунитетом. Способность бактерии образовывать биопленки на медицинских приборах еще больше повышает риск инфицирования пациентов с инвазивными устройствами, такими как катетеры.

Результаты исследования могут привести к существенным изменениям в протоколах санитарной обработки больниц, что может повлиять на разработку новых дезинфицирующих средств. Исследователи надеются, что открытие нового способа действия СЧФ послужит толчком к дальнейшим инновациям в области дезинфицирующих технологий, особенно в условиях продолжающейся борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Профессор Вюст с оптимизмом смотрит в будущее, отмечая, что эта работа закладывает основу для столь необходимого прогресса в исследованиях дезинфицирующих средств.

Помимо того, что исследование имеет отношение к больницам, оно подчеркивает более глобальную проблему роста устойчивости к чистящим средствам в контексте более широкого использования дезинфицирующих средств во время пандемии COVID-19. Возможно, именно в этот период некоторые штаммы бактерий, такие как P. aeruginosa, получили больше возможностей для развития резистентности из-за широкого использования чистящих средств. По мере продолжения исследований ожидается, что эти выводы будут иметь долгосрочные последствия как для общественного здравоохранения, так и для стратегий санитарной обработки больниц.

Ранее Фокус писал о причинах отравления бактериями нашего организма. Ученые узнали, что бактерии способны чувствовать голод и злиться из-за этого, начиная вредить нашему организму и поделились этим с миром.

Также Фокус писал о том, что в насадках для душа обнаружили опасные бактерии. Исследователи опасаются, что в воде и насадках для душа хранится множество бактерий, опасных для людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.