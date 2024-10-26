Забирає пів мільйона життів щороку: вчені розробили новий спосіб боротьби з небезпечною бактерією

Бактерії, що мешкають у лікарнях, останнім часом показують стійкість до звичних методів дезінфекції приміщень. Націлившись на найнебезпечнішу з них, вчені винайшли принципово новий і дієвий метод її знищення.

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Нещодавнє дослідження викликало тривогу в учених з приводу зростаючої стійкості бактеріального патогена Pseudomonas aeruginosa (синьогнійна паличка) до поширених дезінфікуючих засобів. Дослідження, проведене хіміками з Університету Еморі, було присвячене стійкості патогена до четвертинних амонієвих сполук (ЧАС) — активних інгредієнтів багатьох лікарняних і побутових засобів для чищення, які виявилися неефективними для знищення небезпечного організму, пише News Medical.

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Дослідження, опубліковане Американським хімічним товариством у журналіInfectious Diseases, показало, що 80% протестованих штамів P. aeruginosa з множинною лікарською стійкістю, зібраних у лікарнях по всьому світу, були повністю стійкі до ЧАС. Такий розвиток подій не може не викликати занепокоєння з огляду на давнє використання ЧАС у мийних засобах, які вважаються надійним методом уже понад сто років. Професор Вільям Вест з Університету Еморі, старший автор дослідження, наголосив на серйозних масштабах резистентності, що становить потенційну загрозу для заходів із контролю за інфекціями в лікарнях.

Оскільки неправильне використання цих засобів для чищення може сприяти виникненню стійкості, Вест наголосив на важливості дотримання належних протоколів очищення, таких як витримка протягом необхідного часу після застосування засобів. Дослідницька група також вивчила альтернативи ЧАС, виявивши нову сполуку, відому як сполука четвертинного фосфонію (СЧФ). Цей новий біоцид, розроблений у співпраці з Університетом Вілланова, продемонстрував високу ефективність у знищенні стійких штамів P. aeruginosa. На відміну від традиційних дезінфекційних засобів, СЧФ діє, вибірково атакуючи внутрішню мембрану бактерій, минаючи зовнішній захисний бар'єр, що може пояснити його ефективність.

Співавтор дослідження Герман Варгас-Куебас підкреслив, що цей підхід пропонує новий багатообіцяючий механізм боротьби зі стійкими патогенами. У всьому світі P. aeruginosa є причиною понад 500 000 смертей щорічно і визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я як патоген, що має критичний пріоритет. Її поширеність у лікарняному середовищі, наприклад, у раковинах, стоках і мийках для обладнання, робить її особливо небезпечною для пацієнтів з ослабленим імунітетом. Здатність бактерії утворювати біоплівки на медичних приладах ще більше підвищує ризик інфікування пацієнтів з інвазивними пристроями, такими як катетери.

Результати дослідження можуть призвести до істотних змін у протоколах санітарної обробки лікарень, що може вплинути на розробку нових дезінфекційних засобів. Дослідники сподіваються, що відкриття нового способу дії СЧФ послужить поштовхом до подальших інновацій у сфері дезінфекційних технологій, особливо в умовах триваючої боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. Професор Вюст з оптимізмом дивиться в майбутнє, зазначаючи, що ця робота закладає основу для такого необхідного прогресу в дослідженнях дезінфекційних засобів.

Крім того, що дослідження стосується лікарень, воно підкреслює більш глобальну проблему зростання стійкості до засобів для чищення в контексті ширшого використання дезінфекційних засобів під час пандемії COVID-19. Можливо, саме в цей період деякі штами бактерій, такі як P. aeruginosa, отримали більше можливостей для розвитку резистентності через широке використання мийних засобів. У міру продовження досліджень очікується, що ці висновки матимуть довгострокові наслідки як для громадської охорони здоров'я, так і для стратегій санітарної обробки лікарень.

Раніше Фокус писав про причини отруєння бактеріями нашого організму. Вчені дізналися, що бактерії здатні відчувати голод і злитися через це, починаючи шкодити нашому організму і поділилися цим зі світом.

Також Фокус писав про те, що в насадках для душу виявили небезпечні бактерії. Дослідники побоюються, що у воді та насадках для душу зберігається безліч бактерій, небезпечних для людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.