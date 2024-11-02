Важна каждая секунда: ученые рассказали о разнице между двумя методами спасения жизни

При остановке сердца врачи имеют на выбор несколько способов того, как приступать к реанимации больного. Однако один из них использовался гораздо реже из-за малой изученности, в чем и решили разобраться ученые, поставив точку в спорах об их различиях.

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В недавнем клиническом исследовании, проведенном Орхусским университетом и службой доврачебной помощи датского региона Мидтъюлланд, учеными изучались два метода обеспечения доступа к кровеносной системе при остановке сердца вне больницы. Вопреки многим отличиям, исследователи выяснили, что ни один метод не выделяется на фоне другого и врачи спокойно могут отдавать предпочтения любому из них, без последствий для больного, пишет ScienceDaily.

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Исследование ученых было направлено на сравнение традиционных венозных катетеров, которые обеспечивают прямой доступ к венам, с внутрикостными (IO) иглами, которые вводятся в костный мозг. Такой доступ крайне важен в чрезвычайных ситуациях, поскольку позволяет медицинским работникам оперативно доставлять жизненно важные лекарства. Профессор Орхусского университета, эксперт в области неотложной медицины и автор исследования, Ларс Виуфф Андерсен, подчеркнул важность оценки эффективности обоих методов в таких критических ситуациях, как остановка сердца, где время и точность имеют решающее значение.

В исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, было включено около 1500 пациентов с остановкой сердца по всей Дании. Результаты показали, что оба метода были сопоставимы по эффективности, поскольку каждый из них смог восстановить кровообращение примерно у 30% пациентов. Паритет в эффективности был также подтвержден отсутствием заметных различий в выживаемости пациентов и последующем качестве жизни между двумя группами. По словам Микаэля Финка Валлентина, доцента, участвовавшего в исследовании, такая эквивалентность говорит о том, что любой из методов может быть эффективно использован в зависимости от требований ситуации и состояния пациента.

Исторически в медицинских рекомендациях отдавалось предпочтение венозным катетерам в связи с их успешным применением, однако эта процедура может быть сложной во время остановки сердца, поскольку вены часто разрушаются при таком стрессе. Игла IO, напротив, позволяет обойти эти проблемы за счет прямого доступа к костному мозгу, что делает ее потенциально более быстрой и надежной в условиях хаоса. Однако до сих пор этот подход не всегда выбирался первым из-за ограниченности исследований прямого сравнения.

Андерсен отметил, что результаты исследования, проведенного в Дании, а также параллельного исследования, проведенного в Великобритании, могут послужить поводом для пересмотра действующих международных рекомендаций по лечению остановки сердца, хотя любые изменения будут основаны на всесторонней оценке результатов обоих исследований. Одна из ключевых областей продолжающегося изучения — это вопрос о том, могут ли определенные демографические группы пациентов получить больше преимуществ от применения одного подхода по сравнению с другим.

Исследовательская группа в Дании готовит дополнительные анализы, чтобы определить, коррелируют ли конкретные характеристики пациентов — возраст, основные состояния здоровья или другие факторы, с лучшими результатами при использовании того или иного метода. Такой целенаправленный подход может обеспечить более индивидуализированное и эффективное реагирование при оказании неотложной медицинской помощи в будущем, считают авторы. Основываясь на этой работе, датская команда объявила о планах нового клинического испытания для изучения эффективности этих методов при проведении электричества через тело во время остановки сердца — шаг, который может дать дальнейшее представление об оптимизации методов реанимации.

Ранее Фокус писал об уровне загрязнения воздуха, который приведет к сердечному приступу уже через час. Новое исследование предполагает, что ранее считавшийся безопасным уровень загрязнения воздуха может привести к скорой смерти.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось наблюдать за первыми секундами запуска сердца в эмбрионе. Изучения первых секунд жизни сердца у еще молодого эмбриона, ученые узнали много любопытных фактов, например, о том, что сердце начинает работать еще не будучи сформированным.

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