Важлива кожна секунда: вчені розповіли про різницю між двома методами порятунку життя

У разі зупинки серця лікарі мають на вибір кілька способів того, як приступати до реанімації хворого. Однак один із них використовувався набагато рідше через малу вивченість, у чому й вирішили розібратися вчені, поставивши крапку в суперечках про їхні відмінності.

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У нещодавньому клінічному дослідженні, проведеному Орхуським університетом і службою долікарської допомоги датського регіону Мідтьюлланд, вчені вивчали два методи забезпечення доступу до кровоносної системи під час зупинки серця поза лікарнею. Всупереч багатьом відмінностям, дослідники з'ясували, що жоден метод не виділяється на тлі іншого, і лікарі спокійно можуть віддавати перевагу будь-якому з них, без наслідків для хворого, пише ScienceDaily.

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Дослідження вчених було спрямоване на порівняння традиційних венозних катетерів, які забезпечують прямий доступ до вен, з внутрішньокістковими (IO) голками, які вводяться в кістковий мозок. Такий доступ вкрай важливий у надзвичайних ситуаціях, оскільки дає змогу медичним працівникам оперативно доставляти життєво важливі ліки. Професор Орхуського університету, експерт у галузі невідкладної медицини та автор дослідження, Ларс Віуфф Андерсен, наголосив на важливості оцінювання ефективності обох методів у таких критичних ситуаціях, як зупинка серця, де час і точність мають вирішальне значення.

У дослідження, опубліковане в журналі New England Journal of Medicine, було включено близько 1500 пацієнтів із зупинкою серця по всій Данії. Результати показали, що обидва методи були порівнянними за ефективністю, оскільки кожен із них зміг відновити кровообіг приблизно у 30% пацієнтів. Паритет в ефективності був також підтверджений відсутністю помітних відмінностей у виживаності пацієнтів і подальшій якості життя між двома групами. За словами Мікаеля Фінка Валлентіна, доцента, який брав участь у дослідженні, така еквівалентність свідчить про те, що будь-який із методів може бути ефективно використаний залежно від вимог ситуації та стану пацієнта.

Історично в медичних рекомендаціях віддавали перевагу венозним катетерам у зв'язку з їхнім успішним застосуванням, однак ця процедура може бути складною під час зупинки серця, оскільки вени часто руйнуються при такому стресі. Голка IO, навпаки, дає змогу обійти ці проблеми за рахунок прямого доступу до кісткового мозку, що робить її потенційно більш швидкою та надійною в умовах хаосу. Однак досі цей підхід не завжди обирався першим через обмеженість досліджень прямого порівняння.

Андерсен зазначив, що результати дослідження, проведеного в Данії, а також паралельного дослідження, проведеного у Великій Британії, можуть слугувати приводом для перегляду чинних міжнародних рекомендацій з лікування зупинки серця, хоча будь-які зміни будуть засновані на всебічній оцінці результатів обох досліджень. Одна з ключових сфер вивчення, що триває, — це питання про те, чи можуть певні демографічні групи пацієнтів отримати більше переваг від застосування одного підходу порівняно з іншим.

Дослідницька група в Данії готує додаткові аналізи, щоб визначити, чи корелюють конкретні характеристики пацієнтів — вік, основні стани здоров'я або інші фактори, з кращими результатами при використанні того чи іншого методу. Такий цілеспрямований підхід може забезпечити більш індивідуалізоване та ефективне реагування при наданні невідкладної медичної допомоги в майбутньому, вважають автори. Ґрунтуючись на цій роботі, данська команда оголосила про плани нового клінічного випробування для вивчення ефективності цих методів при проведенні електрики через тіло під час зупинки серця — крок, який може дати подальше уявлення про оптимізацію методів реанімації.

Раніше Фокус писав про рівень забруднення повітря, який призведе до серцевого нападу вже через годину. Нове дослідження припускає, що рівень забруднення повітря, який раніше вважався безпечним, може призвести до швидкої смерті.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося спостерігати за першими секундами запуску серця в ембріоні. Вивчаючи перші секунди життя серця у ще молодого ембріона, вчені дізналися багато цікавих фактів, наприклад, про те, що серце починає працювати ще не будучи сформованим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.