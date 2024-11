Ключевой этап, упускаемый многими: ученые выяснили, что влияет на развитие мозга в детстве

Наш мозг начинает свое развитие еще в утробе матери и продолжает его по мере нашего взросления. Однако недавно ученые выяснили, что лишившись важной части нашей повседневной жизни, он рискует развить ряд серьезных осложнений.

Недавнее исследование выявило, насколько важен сон для молодого мозга: его раннее лишение может вызвать когнитивные сбои с долгосрочными последствиями, особенно на этапах развития. Исследователи обнаружили, что у молодых мышей, лишенных сна, наблюдались значительные трудности в формировании нейронных связей, необходимых для памяти и обучения. У взрослых мышей эти эффекты были минимальными, что говорит о том, что потребность во сне меняется с возрастом: молодой мозг полагается на него для фундаментального роста и когнитивных функций, в отличие от взрослых, которые используют сон больше для восстановления и поддержания, пишет PsyPost.

Доцент Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл и автор исследования, Грэм Диринг, подчеркивает, что "сон все больше понимается как фундаментальная основа здоровья" учеными и обществом, особенно в период развития мозга. Его команда изучила, почему он кажется особенно важным для молодых млекопитающих. "В этом исследовании мы задались вопросом, может ли сон выполнять уникальные функции во время развития мозга", — пояснил Диринг, отметив, что молодые животные оказываются более уязвимыми к потере сна, чем взрослые, что может сделать детей особенно восприимчивыми к последствиям лишения сна для развития.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, также связывает режим сна с различными осложнениями, такими как расстройство аутистического спектра. Команда Диринга заметила высокий уровень нарушения сна у детей с аутизмом и другими нарушениями развития, что побудило их к дальнейшему изучению этой темы. Предыдущие исследования его лаборатории показали, что у молодых мышей с генетической предрасположенностью и нарушениями сна в раннем возрасте впоследствии проявлялось поведение, похожее на аутизм. Этот вывод подчеркивает, как генетическая уязвимость и недостаток сна могут совместно влиять на нейроразвитие, что открывает потенциальные пути для лечения болезни, направленные на регуляцию сна.

В ходе исследования ученые наблюдали за мышами на трех этапах жизни — ювенильном, подростковом и взрослом, с помощью пьезоэлектрической системы, которая регистрировала паттерны сна и бодрствования без инвазивных методов. Поведенческие тесты, такие как задание на распознавание новых объектов, показали, что молодые мыши, лишенные сна, плохо справлялись со своими обязанностями, демонстрируя ухудшение памяти и способности к обучению. Молекулярный анализ показал, что лишение сна препятствовало выработке белков, необходимых для развития синапсов у молодых мышей, но не оказывало существенного влияния на взрослых.

Этот возрастной эффект означает, что если у взрослых сон способствует поддержанию работоспособности, то в молодом мозге он играет еще более важную роль для постоянного структурного роста и совершенствования схем в нем. Исследование ученых подняло новые вопросы о более широких последствиях сна в развитии молодого человека, в частности о его роли в предотвращении или смягчении различных расстройств. Диринг отмечает: "Нельзя "наверстать" упущенный сон", имея ввиду, что сон, пропущенный во время развития, может иметь долгосрочные последствия, поскольку мы не можем вернуться и восполнить утерянный отдых. Будущие исследования могут изучить, как длительная потеря сна взаимодействует с генетическим риском развития аутизма и других заболеваний, что, возможно, приведет к разработке вмешательств на основе сна для поддержки развития ребенка, считают ученые.

