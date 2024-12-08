Пугающий день сурка: психолог рассказал о том, что значат воспоминания о "прошлой жизни"

Люди, вспоминающие о том, кем они были в своих "прошлых жизнях" уже неоднократно заявляли о себе на весь мир и ученые до сих пор не могут единогласно поставить вердикт этому феномену. Однако с точки зрения психологии, этот момент чуть более изучен.

Исследования воспоминаний о прошлых жизнях привлекают внимание самых разных людей — от ученых и психологов до спиритуалистов и обывателей. Эти феномены, определяемые как переживания, когда человек воспринимает себя человеком из другого времени или другой жизни, чаще всего рассказывают маленькие дети в возрасте от 2 до 5 лет. Они часто описывают сложные детали имен, мест и событий, вызывая любопытство к природе памяти и сознания и скрывают за собой интересные нюансы с точки зрения психологии, пишет Forbes.

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Исследования уже не раз показывают интересные закономерности среди этих воспоминаний, рассказывает психолог Марк Треверс. Так, в исследовании, проведенном в 2021 году в журнале Explore, отмечается, что такие воспоминания исчезают к 9 годам. Обычно дети вспоминают насильственные или необычные смерти в предыдущей жизни, и примерно 20% упоминают о периоде "перерыва" между жизнями, причем "возрождение" происходит примерно через 16 месяцев после смерти, говорит психолог.

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Любопытно, что некоторые связывают нынешние фобии или физические особенности, такие как родимые пятна, с опытом прошлых жизней. Случаи ксеноглоссии, когда дети говорят на незнакомом языке, еще больше раскрывают эти феномены. Околосмертные переживания также пересекаются с воспоминаниями о прошлых жизнях. Среди известных случаев — Анита Мурджани, которая во время комы утверждала, что была свидетелем сцен, наводящих на мысль о прошлой жизни.

Аналогичным образом Дэвид Мокин описал яркие воспоминания о гибели в авиакатастрофе во время Второй мировой войны, которые позже были подтверждены историческими подробностями. Психологические же исследования показывают, что у детей, рассказывающих о таких воспоминаниях, выше показатели диссоциации и склонности к дневным грезам, при этом уровень внушаемости не повышен. Взрослые люди с такими воспоминаниями часто ведут здоровую и продуктивную жизнь, хотя некоторые из них сталкиваются с такими проблемами, как насмешки со стороны общества или неразрешенные фобии, связанные с впечатлениями о прошлой жизни, объясняет Треверс.

Интересно, что многие находят утешение в этих воспоминаниях, подтверждая веру в реинкарнацию и таким образом ослабляя тревоги, связанные со смертью. Хотя научный консенсус по-прежнему разделен, от теорий криптомнезии до духовных объяснений, феномен, несомненно, влияет на культурные и индивидуальные взгляды на жизнь, смерть и непрерывность миллионов людей. Эта загадка по сей день стимулирует исследования и философские дискуссии, бросая вызов традиционным представлениям о человеческой психике и ее границах.

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