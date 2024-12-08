День бабака, що лякає: психолог розповів про те, що означають спогади про "минуле життя"

Люди, які згадують про те, ким вони були у своїх "минулих життях", уже неодноразово заявляли про себе на весь світ, і науковці досі не можуть одноголосно поставити вердикт цьому феномену. Однак з точки зору психології, цей момент трохи більше вивчений.

Дослідження спогадів про минулі життя привертають увагу найрізноманітніших людей — від учених і психологів до спіритуалістів і обивателів. Ці феномени, що визначаються як переживання, коли людина сприймає себе людиною з іншого часу або іншого життя, найчастіше розповідають маленькі діти віком від 2 до 5 років. Вони часто описують складні деталі імен, місць і подій, викликаючи цікавість до природи пам'яті та свідомості і приховують за собою цікаві нюанси з точки зору психології, пише Forbes.

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Дослідження вже не раз показують цікаві закономірності серед цих спогадів, розповідає психолог Марк Треверс. Так, у дослідженні, проведеному 2021 року в журналі Explore, зазначається, що такі спогади зникають до 9 років. Зазвичай діти згадують насильницькі або незвичайні смерті в попередньому житті, і приблизно 20% згадують про період "перерви" між життями, до того ж "відродження" відбувається приблизно через 16 місяців після смерті, каже психолог.

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Цікаво, що дехто пов'язує теперішні фобії або фізичні особливості, як-от родимі плями, з досвідом минулих життів. Випадки ксеноглосії, коли діти говорять незнайомою мовою, ще більше розкривають ці феномени. Навколосмертні переживання також перетинаються зі спогадами про минулі життя. Серед відомих випадків — Аніта Мурджані, яка під час коми стверджувала, що була свідком сцен, які наштовхують на думку про минуле життя.

Аналогічним чином Девід Мокін описав яскраві спогади про загибель в авіакатастрофі під час Другої світової війни, які пізніше були підтверджені історичними подробицями. Психологічні ж дослідження показують, що у дітей, які розповідають про такі спогади, вищі показники дисоціації та схильності до денних марень, при цьому рівень сугестивності не підвищений. Дорослі люди з такими спогадами часто ведуть здорове і продуктивне життя, хоча деякі з них стикаються з такими проблемами, як глузування з боку суспільства або невирішені фобії, пов'язані з враженнями про минуле життя, пояснює Треверс.

Цікаво, що багато хто знаходить розраду в цих спогадах, підтверджуючи віру в реінкарнацію і таким чином послаблюючи тривоги, пов'язані зі смертю. Хоча науковий консенсус, як і раніше, розділений, від теорій криптомнезії до духовних пояснень, феномен, безсумнівно, впливає на культурні та індивідуальні погляди на життя, смерть і безперервність мільйонів людей. Ця загадка донині стимулює дослідження і філософські дискусії, кидаючи виклик традиційним уявленням про людську психіку та її межі.

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