Возрождение гипноза: почему врачи чаще стали прибегать к этой необычной практике

Гипноз долгое время являлся своеобразной серой практикой, демонстрирующей потенциал, но не имеющей научных доказательств. Однако с появлением новых технологий и возобновлением интереса ученых, он может получить вторую жизнь в медицине.

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Область гипноза переживает своеобразное возрождение даже в мире науки, сочетая традиционные техники с современными приложениями и технологиями. Такие платформы, как YouTube, демонстрируют его растущую привлекательность: каналы, посвященные ему, собирают миллионы просмотров видеороликов, обещающих ясность ума и снятие стресса. Врачи и ученые внимательно изучающие его эффект рассказали, насколько действительно применим этот подход ко многим проблемам, пишет The Economist.

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На недавней конференции по гипнозу в Калифорнии Дэвид Шпигель, психиатр из Стэнфордского университета и сторонник исследований гипноза, рассказал об успехе своего приложения, которое с 2020 года набрало более 650 000 пользователей. Несмотря на ассоциацию с псевдонаукой, нишевая группа медиков все еще отстаивает гипноз за его потенциал облегчения боли и помощи в лечении психических заболеваний.

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Почему некоторые люди более восприимчивы к гипнозу: ученые нашли ответ

Гипноз обычно проходит в два этапа: "индукция", когда человек достигает глубокого сосредоточения, и "внушение", когда происходит изменение восприятия, например, переосмысление боли как тепла. Клинические испытания подтвердили его потенциал; например, в исследовании ученого Питера Уорвелла, опубликованном в журнале Clinical and Experimental Hypnosis, сообщалось о значительном уменьшении боли у 67% пациентов с СРК, подвергшихся гипнозу. Кроме того, метаанализы показали, что сочетание гипноза с когнитивно-поведенческой терапией (КПТ) улучшило результаты у 66% пациентов с депрессией, болью или ожирением.

Неврологические исследования также дают научное обоснование гипнозу. Такие методы, как фМРТ-сканирование, показывают повышенную активность центральной исполнительной сети мозга (ЦИС) и усиление связи с инсулой во время гипноза. Эти изменения могут объяснить его эффективность в снижении тревожности и лечении боли. Шпигель предполагает, что гипноз может помогать ЦИС регулировать неприятные эмоции, а другие исследования демонстрируют его способность снижать активность в таких областях, как миндалина, которая управляет реакцией страха.

В практическом применении гипноз становится все более интегрированным в систему здравоохранения. Во Франции гипноз введен во всех 30 университетских больницах для обезболивания, а голландские радиологи используют его для успокоения пациентов во время скрининга рака груди. Однако широкое внедрение сталкивается с препятствиями, включая отсутствие стандартизированной нормативной базы и ограниченные финансовые стимулы по сравнению с фармацевтическими препаратами.

Гипноз остается малоиспользуемым, несмотря на его экономическую эффективность, как показало исследование Гая Монтгомери, продемонстрировавшее значительную экономию на хирургических операциях при использовании гипноза. Оживление научных работ в этой области в сочетании с современной доступностью через приложения и онлайн-платформы делает его все более жизнеспособным дополнением к традиционной медицине, считают ученые. Однако его более широкое признание будет зависеть от преодоления проблем, связанных с регулированием и восприятием, а также от получения надежных клинических доказательств.

Ранее Фокус писал о 8 дополнительных мифах о гипнозе, которые стоит знать. Исследователи предупреждают, что мы можем сколько угодно быть уверены, что не подвергались гипнозу, но скорее всего это не так.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.