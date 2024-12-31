Все дело в необычной мутации: ученые узнали, почему некоторые люди не заболевают норовирусом

Вирусные заболевания, подобные норовирусу, с легкостью могут распространяться на огромные пласты населения. Однако недавно ученые выявили 20% счастливчиков, которые защищены от него уникальным методом, с помощью эволюции.

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Норовирус, часто называемый "зимним рвотным вирусом" — это высокоинфекционный и устойчивый патоген, вызывающий широко распространенные желудочно-кишечные заболевания. Ежегодно он поражает около 685 миллионов человек и известен своим быстрым распространением в условиях тесного контакта, таких как больницы, дома престарелых, школы и круизные лайнеры. Однако существуют люди, которые благодаря необычной особенности невосприимчивы к нему, пишет BBC.

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Выносливость норовируса — ключевая проблема в борьбе с его вспышками, поскольку он способен выдерживать экстремальные условия, включая жару до 70 градусов, мороз и длительное пребывание в сухой среде. Прочная белковая оболочка вируса защищает его от дезинфицирующих и моющих средств на основе спирта, делая многие стандартные протоколы очистки неэффективными, как объясняет Патриция Фостер, заслуженный профессор биологии Университета Индианы в Блумингтоне.

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Способность вируса заражать человека всего десятью частицами, по сравнению с 100-400 частицами у того же SARS-CoV-2, отлично иллюстрирует его вирулентность. Однако некоторые люди обладают врожденными биологическими особенностями, которые делают их более устойчивыми. Различные исследования показали, что около 20% людей европейского происхождения имеют мутацию в гене FUT2, которая выключает фермент, необходимый для производства определенных клеточных рецепторов, требуемых норовирусом для инфицирования организма.

Такие люди, называемые несекреторами, естественным образом защищены от штамма GII-4, который является причиной большинства вспышек во всем мире. Группа крови также играет важную роль: люди с группой В демонстрируют большую устойчивость по сравнению с людьми с группами А, АВ или О, заявляют ученые. Несмотря на это, норовирус продолжает эволюционировать, находя альтернативные способы заражения даже тех, кто обладает частичной устойчивостью.

Фостер подчеркивает, что вирус становится все более искусным во взаимодействии с различными точками связывания клеток, что подчеркивает острую необходимость в более эффективных вмешательствах в его лечение и профилактику. Влияние вируса на различные сферы нашей жизни очень велико: он ежегодно вызывает 200 000 смертей, в основном в странах с низким уровнем дохода, и значительное число госпитализаций в развитых странах, таких как США.

Усилия по разработке вакцины против норовируса сталкиваются с многочисленными проблемами. Его быстрая эволюция и генетическая изменчивость требуют, чтобы вакцины были направлены одновременно против нескольких штаммов. Однако достижения в области лабораторных методов, такие как выращивание норовируса в клетках кишечника человека, открыли возможности для изучения эффективности вакцин.

Ученые выступают за использование поливалентных вакцин для обеспечения широкой защиты, особенно у детей младшего возраста, чтобы предотвратить иммунный импринтинг — неэффективный иммунный ответ, вызванный несовпадением распознавания вирусных штаммов. Такие компании, как Moderna и HilleVax, уже проводят клинические испытания, используя технологии мРНК и вирусоподобных частиц для стимулирования иммунитета без инфекции. Потенциальный успех этих вакцин заключается в их способности адаптироваться к новым штаммам и обеспечивать стойкий иммунитет.

Исследователи сохраняют осторожный оптимизм: одни сравнивают ситуацию с вакцинами против гриппа, требующими регулярного обновления, другие предполагают более долговечные решения, похожие на вакцины против респираторно-синцитиального вируса. Достижение даже частичного успеха в разработке вакцин могло бы значительно снизить глобальную угрозу для систем здравоохранения, которое несет норовирус.

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