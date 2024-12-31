Уся річ у незвичайній мутації: вчені дізналися, чому деякі люди не хворіють на норовірус

Вірусні захворювання, подібні до норовірусу, з легкістю можуть поширюватися на величезні пласти населення. Однак нещодавно вчені виявили 20% щасливчиків, які захищені від нього унікальним методом, за допомогою еволюції.

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Норовірус, часто званий "зимовим блювотним вірусом", — це високоінфекційний і стійкий патоген, що спричиняє широко поширені шлунково-кишкові захворювання. Щорічно він вражає близько 685 мільйонів людей і відомий своїм швидким поширенням в умовах тісного контакту, як-от лікарні, будинки для людей похилого віку, школи та круїзні лайнери. Однак існують люди, які завдяки незвичайній особливості несприйнятливі до нього, пише BBC.

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Витривалість норовірусу — ключова проблема в боротьбі з його спалахами, оскільки він здатний витримувати екстремальні умови, включно зі спекою до 70 градусів, морозом і тривалим перебуванням у сухому середовищі. Міцна білкова оболонка вірусу захищає його від дезінфікуючих і мийних засобів на основі спирту, роблячи багато стандартних протоколів очищення неефективними, як пояснює Патриція Фостер, заслужена професорка біології Університету Індіани в Блумінгтоні.

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Здатність вірусу заражати людину всього десятьма частинками, порівняно з 100-400 частинками у того ж SARS-CoV-2, чудово ілюструє його вірулентність. Однак деякі люди мають вроджені біологічні особливості, які роблять їх більш стійкими. Різні дослідження показали, що близько 20% людей європейського походження мають мутацію в гені FUT2, яка вимикає фермент, необхідний для виробництва певних клітинних рецепторів, необхідних норовірусу для інфікування організму.

Такі люди, звані несекреторами, природним чином захищені від штаму GII-4, який є причиною більшості спалахів у всьому світі. Група крові також відіграє важливу роль: люди з групою В демонструють більшу стійкість порівняно з людьми з групами А, АВ або О, заявляють учені. Незважаючи на це, норовірус продовжує еволюціонувати, знаходячи альтернативні способи зараження навіть тих, хто має часткову стійкість.

Фостер підкреслює, що вірус стає дедалі вправнішим у взаємодії з різними точками зв'язування клітин, що підкреслює гостру необхідність у більш ефективних втручаннях у його лікування і профілактику. Вплив вірусу на різні сфери нашого життя дуже великий: він щорічно спричиняє 200 000 смертей, здебільшого в країнах із низьким рівнем доходу, і значну кількість госпіталізацій у розвинених країнах, таких як США.

Зусилля з розробки вакцини проти норовірусу стикаються з численними проблемами. Його швидка еволюція і генетична мінливість вимагають, щоб вакцини були спрямовані одночасно проти декількох штамів. Однак досягнення в галузі лабораторних методів, такі як вирощування норовірусу в клітинах кишечника людини, відкрили можливості для вивчення ефективності вакцин.

Науковці виступають за використання полівалентних вакцин для забезпечення широкого захисту, особливо у дітей молодшого віку, щоб запобігти імунному імпринтингу — неефективній імунній відповіді, спричиненій розбіжністю розпізнавання вірусних штамів. Такі компанії, як Moderna і HilleVax, вже проводять клінічні випробування, використовуючи технології мРНК і вірусоподібних частинок для стимулювання імунітету без інфекції. Потенційний успіх цих вакцин полягає в їхній здатності адаптуватися до нових штамів і забезпечувати стійкий імунітет.

Дослідники зберігають обережний оптимізм: одні порівнюють ситуацію з вакцинами проти грипу, які потребують регулярного оновлення, інші припускають більш довговічні рішення, схожі на вакцини проти респіраторно-синцитіального вірусу. Досягнення навіть часткового успіху в розробці вакцин могло б значно знизити глобальну загрозу для систем охорони здоров'я, яку несе норовірус.

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