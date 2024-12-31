Опасный суперкомпьютер и любовные письма Энштейна: самые странные аукционы 2024 года (фото)

Многие из нас привыкли, что на аукционах не выставляют повседневные вещи и туда попадают довольно уникальные предметы. Однако 2024 год стал довольно ярким годом даже для них, представив потенциальным покупателям целый ряд необычных товаров.

Related video

Аукционы 2024 года позволили многим людям заглянуть как в прошлое, так и будущее благодаря сочетанию редких артефактов и новейших разработок. Уходящий год запомнился многими уникальными лотами, начиная от полного скелета стегозавра и заканчивая любовными письмами самого Альберта Энштейна, пишет Popular Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Одним из самых ярких событий стала продажа "Апекса", уникального полного скелета стегозавра за целых 45 миллионов долларов . Это рекордное предложение вызвало споры по поводу потенциального эффекта инфляции рынка, особенно для образовательных учреждений, которым могут быть нужны подобные образцы.

Изначальная стоимость скелета оценивалась в районе 4-5 миллионов долларов Фото: American Museum of Natural History

Миллиардер Кен Гриффит, присвоивший себе останки древнего гиганта, оправдывал свою покупку тем, что это позволит сохранить динозавра на территории США, в то время как эксперты обсуждали обоснованность такой огромной цены.

Исторические реликвии морских трагедий также попали в заголовки многих изданий. Уголь с "Титаника", предназначавшийся для его котлов, стоил на аукционе 1 896 долларов — в два раза больше, чем его первоначальная оценка.

Титаник до сих пор является самой масштабной морской трагедией в истории человечества Фото: Lay’s Auctioneers

К этому артефакту дополнительно прилагались такие предметы, как корабельный канат и пистолет времен Второй мировой войны. Эти аукционы продемонстрировали непреходящую притягательность подобных предметов, связанных с переломными моментами истории и сохранивших в себе долю трагедии, для многих людей.

Личные артефакты исторических личностей также не остались без внимания аукционных домов. Так, коллекция из 43 рукописных писем Альберта Эйнштейна к его первой жене Милеве Марич принесла им 555 000 долларов, не дотянув однако до первоначальной оценки в 876 000 долларов.

Альберт Эйнштейн со своей первой женой, Милевой Марич Фото: Public Domain

Эти письма позволили счастливому обладателю самому заглянуть в личную жизнь человека, чьи революционные идеи изменили физику, и подчеркивают часто игнорируемую многими эмоциональную сторону его истории, скрывающуюся за его научным наследием.

Технологическая область была представлена Ai-Da, роботом с искусственным интеллектом, который в ноябре продал свою первую картину "Бог ИИ" за рекордную цену.

Влияние ИИ на искусство до сих пор вызывает ожесточенные споры среди художников по всему миру Фото: Aiden Meller

Картина посвящена Алану Тьюрингу и вдохновлена феминистскими идеалами трансгуманизма.

Еще один пример пересечения истории с технологиями — компьютер Apple I, принадлежавший когда-то Стиву Джобсу, который ушел с молотка за 945 000 долларов.

Стив Джобс и Стив Возняк начали продажу одного из первых персональных компьютеров под названием Apple I Фото: Christie’s

Этот экспонат был выпущен в количестве всего 200 штук.

Притягательность редкости и уникальности распространилась и на монеты. Массачусетский трехпенсовик 1652 года обошелся счастливому покупателю в 2,5 миллиона долларов, являясь выдающимся образцом ранней американской чеканки.

Бракованные монеты со временем приобретают необычайно большой интерес в глаза нумизматов Фото: Ian Russell

Аналогичным образом, за десятицентовик 1975 года, на котором отсутствовал знак монетного двора "S", было заплачено 506 250 долларов. Похоже, что порой предметы с изъяном и ошибками могут стоит в сотни тысяч раз больше своих идеальных аналогов или, как гласит известная поговорка: совершенство в несовершенстве.

Список желанных коллекционных предметов некоторых также пополнился золотой монетой 1870 года из Карсон-Сити.

Периоды золотой лихорадки в США положили начало основанию некоторых городов Фото: Stack’s Bowers Galleries

Она была связана с Калифорнийской золотой лихорадкой, которая была продана за $1,44 млн.

Не обошли необычные аукционы и автомобильный сектор, в которым выдающимся лотом стало побитое трио Lamborghini Miuras 1960-х годов, за которые, несмотря на их изношенное состояние, было выручено $2,9 млн.

Раритетные машины представляют особую ценность для коллекционеров, каким бы ни был их изначальный вид Фото: RM Sotheby’s

Победители торгов планируют их реставрацию, хотя если взглянуть на историю ценности монет выше, нельзя точно сказать, поднимет это их цену или наоборот — опустит.

Тем временем в секторе науки суперкомпьютер Cheyenne десятилетней давности был продан на аукционе за 480 085 долларов.

Суперкомпьютеры являются одними из передовых образцов развития вычислительных мощностей в мире науки

Устройство было куплено несмотря на серьезные проблемы со своей эксплуатацией, такие как утечка воды из системы охлаждения.

Эти аукционы не только отражают необычайную ценность редких и исторических предметов, но и привлекают внимание к их более широкому культурному, научному и технологическому значению и прошлому. Например, картина Ай-Да олицетворила все более растущее пересечение творчества и искусственного интеллекта, позволяя взглянуть на то, как машины влияют на человеческую культуру. Аналогичным образом, рекордные продажи окаменелостей и монет иллюстрируют развивающийся интерес общества к материальным фрагментам истории.

Ранее Фокус писал о древних истоках современной медицины. В Древней Греции "медицина" включала в себя жертвоприношения и молитвы, но все изменилось с появлением Гиппократа и его методов лечения

Также Фокус писал о том, что под Францией обнаружили крупнейшее в мире месторождение топлива будущего. Исследователи полагают, что эта находка поможет миру отказать от использования "грязного ископаемого топлива", вредящего планете.