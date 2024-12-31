Небезпечний суперкомп'ютер і любовні листи Енштейна: найдивніші аукціони 2024 року (фото)

Багато хто з нас звик, що на аукціонах не виставляють повсякденні речі, тож туди потрапляють досить унікальні предмети. Однак 2024 рік став доволі яскравим роком навіть для них, представивши потенційним покупцям цілу низку незвичайних товарів.

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Аукціони 2024 року дали змогу багатьом людям зазирнути як у минуле, так і майбутнє завдяки поєднанню рідкісних артефактів і новітніх розробок. Рік, що минає, запам'ятався багатьма унікальними лотами, починаючи від повного скелета стегозавра і закінчуючи любовними листами самого Альберта Енштейна, пише Popular Science.

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Однією з найяскравіших подій став продаж "Апекса", унікального повного скелета стегозавра аж за 45 мільйонів доларів. Ця рекордна пропозиція зумовила суперечки з приводу потенційного ефекту інфляції ринку, особливо для освітніх установ, яким можуть бути потрібні такі зразки.

Початкова вартість скелета оцінювалася в районі 4-5 мільйонів доларів Фото: гоминид

Мільярдер Кен Гріффіт, який привласнив собі останки стародавнього гіганта, виправдовував свою купівлю тим, що це дасть змогу зберегти динозавра на території США, тоді як експерти обговорювали обґрунтованість такої величезної ціни.

Історичні реліквії морських трагедій також потрапили в заголовки багатьох видань. Вугілля з "Титаніка", що призначалося для його котлів, коштувало на аукціоні 1 896 доларів — удвічі більше, ніж його початкова оцінка.

Титанік досі є наймасштабнішою морською трагедією в історії людства Фото: Lay’s Auctioneers

До цього артефакта додатково додавалися такі предмети, як корабельний канат і пістолет часів Другої світової війни. Ці аукціони продемонстрували неминущу привабливість подібних предметів, пов'язаних з переломними моментами історії, які зберегли в собі частку трагедії, для багатьох людей.

Особисті артефакти історичних особистостей також не залишилися поза увагою аукціонних будинків. Так, колекція з 43 рукописних листів Альберта Ейнштейна до його першої дружини Мілеви Марич принесла їм 555 000 доларів, не дотягнувши, однак, до первісної оцінки у 876 000 доларів.

Альберт Ейнштейн зі своєю першою дружиною, Мілевою Марич Фото: Public Domain

Ці листи дали змогу щасливому володареві самому зазирнути в особисте життя людини, чиї революційні ідеї змінили фізику, і підкреслюють емоційний бік його історії, який часто ігнорують, і який ховається за його науковою спадщиною.

Технологічну сферу було представлено Ai-Da, роботом зі штучним інтелектом, який у листопаді продав свою першу картину "Бог ШІ" за рекордну ціну.

Вплив ШІ на мистецтво досі викликає запеклі суперечки серед художників по всьому світу Фото: Aiden Meller

Картина присвячена Алану Тюрінгу і натхненна феміністськими ідеалами трансгуманізму.

Ще один приклад перетину історії з технологіями — комп'ютер Apple I, що належав колись Стіву Джобсу, який пішов з молотка за 945 000 доларів.

Стів Джобс і Стів Возняк почали продаж одного з перших персональних комп'ютерів під назвою Apple I Фото: Christie’s

Цей експонат був випущений у кількості всього 200 штук.

Привабливість рідкісності й унікальності поширилася і на монети. Массачусетський трипенсовик 1652 року обійшовся щасливому покупцеві в 2,5 мільйона доларів, будучи видатним зразком раннього американського карбування.

Браковані монети з часом набувають надзвичайно великого інтересу в очах нумізматів Фото: Ian Russell

Аналогічним чином, за десятицентовик 1975 року, на якому був відсутній знак монетного двору "S", було заплачено 506 250 доларів. Схоже, що часом предмети з вадою і помилками можуть коштувати в сотні тисяч разів дорожче за свої ідеальні аналоги або, як свідчить відома приказка: досконалість у недосконалості.

Список бажаних колекційних предметів деяких також поповнився золотою монетою 1870 року з Карсон-Сіті.

Періоди золотої лихоманки в США поклали початок заснуванню деяких міст Фото: Stack’s Bowers Galleries

Вона була пов'язана з Каліфорнійською золотою лихоманкою, яку було продано за $1,44 млн.

Не оминули незвичайні аукціони й автомобільний сектор, в якому видатним лотом стало побите тріо Lamborghini Miuras 1960-х років, за які, незважаючи на їхній зношений стан, було виручено $2,9 млн.

Раритетні машини становлять особливу цінність для колекціонерів, яким би не був їхній початковий вигляд Фото: RM Sotheby’s

Переможці торгів планують їхню реставрацію, хоча якщо поглянути на історію цінності монет вище, не можна точно сказати, чи підніме це їхню ціну, чи, навпаки, опустить.

Тим часом у секторі науки суперкомп'ютер Cheyenne десятирічної давності було продано на аукціоні за 480 085 доларів.

Суперкомп'ютери є одними з передових зразків розвитку обчислювальних потужностей у світі науки

Пристрій було куплено незважаючи на серйозні проблеми зі своєю експлуатацією, такі як витік води з системи охолодження.

Ці аукціони не тільки відображають надзвичайну цінність рідкісних та історичних предметів, а й привертають увагу до їхнього ширшого культурного, наукового і технологічного значення і минулого. Наприклад, картина Ай-Да уособлила дедалі більший перетин творчості та штучного інтелекту, даючи змогу поглянути на те, як машини впливають на людську культуру. Аналогічним чином, рекордні продажі скам'янілостей і монет ілюструють інтерес суспільства до матеріальних фрагментів історії, що розвивається.

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