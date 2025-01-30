Колебания, разрушающие мозг: ученые нашли причину развития деменции у пожилых людей

Деменция является опаснейшей болезнью, которая поражает миллионы людей по мере старения, без возможности вылечиться. Однако недавно ученые выявили один из ее возможных источников, влияя на который, можно снизить шансы ее развития.

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Пожилые люди, у которых уровень холестерина значительно колеблется от года к году, могут столкнуться с повышенным риском деменции и ухудшения здоровья мозга, говорится в новом исследовании ученых. Исследователи обнаружили, что у людей с наиболее резкими изменениями уровня холестерина на 60% повышается риск развития деменции и на 23% — риск легких когнитивных нарушений, ранней стадии снижения когнитивных способностей, которая все еще может перейти в деменцию, пишет HealthDay.

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По словам Чжэнь Чжоу, научной сотрудницы Университета Монаша в Мельбурне, Австралия, и ведущего автора исследования, опубликованного в журнале Neurology, полученные результаты свидетельствуют о том, что колебания уровня холестерина могут служить своеобразным биомаркером для выявления людей, подверженных риску развития деменции, и дают дополнительную информацию помимо самого измерения уровня холестерина, что очень важно для раннего выявления проблем.

Важно

Очевидный признак деменции: ученые выявили ранний сигнал организма о развитии болезни

Предыдущие исследования связывали высокий уровень холестерина в среднем возрасте с ухудшением когнитивных способностей в более позднем возрасте, однако влияние уровня холестерина у пожилых людей оставалось малоизученным. Некоторые исследования вовсе не выявили никакой связи, в то время как другие предположили, что низкий уровень холестерина все же может увеличить риск деменции.

В попытках выяснить реальную картину его влияния на пожилых людей, учеными была предпринята попытка прояснить эту взаимосвязь путем анализа данных более чем 9 800 участников в возрасте 65 лет и старше, у которых изначально не было признаков деменции или проблем с памятью. Исследователи ежегодно в течение четырех лет измеряли уровень холестерина и каждый год проверяли способность участников к запоминанию. После третьего года они следили за участниками в среднем еще пять лет, в течение которых у 509 человек развилось старческое слабоумие.

Исследование выявило заметную разницу в риске развития слабоумия в зависимости от колебаний уровня холестерина. Среди людей с наибольшими колебаниями уровня холестерина деменция развилась у 147 из 2 408 участников, что было равно 11,3 случаям на 1 000 человеко-лет. Напротив, среди людей с наименьшими колебаниями деменция развилась только у 98 из 2 437 человек, или 7,1 случая на 1 000 человеко-лет. Риск был связан именно с колебаниями уровня общего и "плохого" холестерина (ЛПНП), тогда как связи с уровнем "хорошего" холестерина (ЛПВП) или триглицеридов обнаружено не было.

Хотя научная работа выявила явную связь между нестабильностью холестерина и деменцией, ученые предупреждают, что оно не доказывает ее прямой причинно-следственной стороны. Одно из возможных объяснений заключается в том, что колебания уровня холестерина способствуют повреждению мозга, изменяя отложения жировых бляшек в артериях, что может привести к ограничению кровотока или инсультам. Кроме того, подобные колебания могут быть симптомом других хронических заболеваний, которые в конечном итоге приводят к снижению когнитивных способностей.

Мониторинг изменений уровня холестерина у пожилых людей может помочь выявить тех, кто находится в группе риска, и принять более ранние меры по их поддержке, считает Чжоу. Потенциальные стратегии могут включать корректировку образа жизни или обеспечение того, чтобы пациенты продолжали принимать статины, снижающие уровень холестерина, чтобы минимизировать колебания, считает автор.

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