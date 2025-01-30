Коливання, що руйнують мозок: учені знайшли причину розвитку деменції у літніх людей

Деменція є найнебезпечнішою хворобою, яка вражає мільйони людей у міру старіння, без можливості вилікуватися. Однак нещодавно вчені виявили одне з її можливих джерел, впливаючи на яке, можна знизити шанси її розвитку.

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Люди похилого віку, у яких рівень холестерину значно коливається від року до року, можуть зіткнутися з підвищеним ризиком деменції та погіршення здоров'я мозку, йдеться в новому дослідженні вчених. Дослідники виявили, що у людей з найбільш різкими змінами рівня холестерину на 60% підвищується ризик розвитку деменції та на 23% — ризик легких когнітивних порушень, ранньої стадії зниження когнітивних здібностей, яка все ще може перейти в деменцію, пише HealthDay.

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За словами Чжень Чжоу, наукової співробітниці Університету Монаша в Мельбурні, Австралія, і провідної авторки дослідження, опублікованого в журналі Neurology, отримані результати свідчать про те, що коливання рівня холестерину можуть слугувати своєрідним біомаркером для виявлення людей, схильних до ризику розвитку деменції, і дають додаткову інформацію, крім самого вимірювання рівня холестерину, що дуже важливо для раннього виявлення проблем.

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Попередні дослідження пов'язували високий рівень холестерину в середньому віці з погіршенням когнітивних здібностей у більш пізньому віці, проте вплив рівня холестерину у літніх людей залишався маловивченим. Деякі дослідження зовсім не виявили жодного зв'язку, в той час як інші припустили, що низький рівень холестерину все ж може збільшити ризик деменції.

У спробах з'ясувати реальну картину його впливу на людей похилого віку, вченими була зроблена спроба прояснити цей взаємозв'язок шляхом аналізу даних більш ніж 9 800 учасників у віці 65 років і старших, у яких від початку не було ознак деменції або проблем з пам'яттю. Дослідники щорічно протягом чотирьох років вимірювали рівень холестерину і щороку перевіряли здатність учасників до запам'ятовування. Після третього року вони стежили за учасниками в середньому ще п'ять років, протягом яких у 509 осіб розвинулося старече слабоумство.

Дослідження виявило помітну різницю в ризику розвитку слабоумства залежно від коливань рівня холестерину. Серед людей з найбільшими коливаннями рівня холестерину деменція розвинулася у 147 з 2 408 учасників, що дорівнювало 11,3 випадкам на 1 000 людино-років. Натомість серед людей із найменшими коливаннями деменція розвинулася лише у 98 із 2 437 осіб, або 7,1 випадку на 1 000 людино-років. Ризик був пов'язаний саме з коливаннями рівня загального та "поганого" холестерину (ЛПНЩ), тоді як зв'язку з рівнем "хорошого" холестерину (ЛПВЩ) або тригліцеридів виявлено не було.

Хоча наукова робота виявила явний зв'язок між нестабільністю холестерину та деменцією, науковці попереджають, що вона не доводить її прямого причинно-наслідкового боку. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що коливання рівня холестерину сприяють пошкодженню мозку, змінюючи відкладення жирових бляшок в артеріях, що може призвести до обмеження кровотоку або інсультів. Крім того, подібні коливання можуть бути симптомом інших хронічних захворювань, які в кінцевому підсумку призводять до зниження когнітивних здібностей.

Моніторинг змін рівня холестерину в літніх людей може допомогти виявити тих, хто перебуває в групі ризику, і вжити більш ранніх заходів щодо їхньої підтримки, вважає Чжоу. Потенційні стратегії можуть включати коригування способу життя або забезпечення того, щоб пацієнти продовжували приймати статини, що знижують рівень холестерину, щоб мінімізувати коливання, вважає автор.

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