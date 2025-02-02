Убивает память и провоцирует инсульт: ученые назвали самую опасную для мозга пищу

Наш мозг сталкивается с целым рядом болезненных осложнений с возрастом, нарушающих его работу. Однако недавно ученые выяснили, что даже некоторые продукты могут серьезно повредить его и вовсе привести к инсульту.

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Исследование ученых выявило, что употребление большого количества ультрапереработанных продуктов, таких как безалкогольные напитки, чипсы и фастфуд, может повысить риск инсульта и снижения когнитивных способностей. Хотя исследование не устанавливает прямой причинно-следственной связи, оно показало значительную корреляцию между питанием и здоровьем мозга, пишет Knowridge.

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Ультрапереработанные продукты подвергаются интенсивной промышленной обработке и часто содержат сахар, жиры и соли, а также лишены таких важных питательных веществ, как клетчатка и белок. Напротив, минимально обработанные продукты, такие как свежее мясо, фрукты и овощи, сохраняют больше именно питательной ценности без содержания большого количества вредных веществ.

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Исследование, проведенное под руководством доктора В. Тейлора Кимберли из Массачусетской больницы общего профиля и опубликованное в журнале Neurology, охватывало 30 239 человек в возрасте 45 лет и старше в течение 11 лет. Участники предоставляли ученым информацию о рационе питания в ходе опросов. Исследователи разделили их на четыре группы в зависимости от употребления сверхпереработанных продуктов и сосредоточили внимание на двух основных результатах: когнитивных нарушениях и инсульте.

В начале исследования ни у кого из участников не было ни одного из заболеваний. К концу периода исследования у 768 человек были диагностированы когнитивные нарушения, а 1 108 человек перенесли инсульт. Те, у кого развились проблемы с памятью, потребляли в среднем 25,8% своего ежедневного рациона из ультрапереработанных продуктов, что несколько выше, чем 24,6% у тех, кто не страдал когнитивными расстройствами.

После корректировки таких факторов, как возраст, пол и высокое давление, исследователи обнаружили, что каждое 10% увеличение потребления обработанных продуктов питания было связано с 16% повышением риска когнитивных нарушений. Аналогично, у людей, потреблявших больше минимально обработанных продуктов, риск снижения когнитивных способностей был на 12% ниже.

Что касается риска инсульта, то у участников, перенесших инсульт, в среднем 25,4% рациона составляли ультраобработанные продукты, по сравнению с 25,1% у тех, кто не перенес инсульт. Хотя эта разница кажется небольшой, после статистической корректировки оказалось, что потребление обработанных продуктов связано с увеличением его риска на 8%. И наоборот, потребление большего количества необработанных продуктов было связано с 9% снижением риска инсульта.

Полученные результаты усиливают растущую озабоченность ученых тем, как диета влияет на здоровье мозга людей. В то время как предыдущие исследования связывали ультраобработанные продукты с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, данное исследование дополняет данные, указывающие на связь со снижением когнитивных способностей и риском инсульта.

Однако ученым еще предстоит определить, какие именно ингредиенты или методы обработки способствуют этим негативным эффектам. Доктор Кимберли отметил, что для выяснения биологических механизмов, лежащих в основе наблюдаемых ассоциаций, необходимы дальнейшие исследования. Полученные результаты согласуются с более широкими диетическими рекомендациями, подчеркивающими пользу цельных продуктов с высоким содержанием питательных веществ.

По данным Американской ассоциации сердца, рацион с высоким содержанием обработанных продуктов, как правило, содержит меньше необходимых питательных веществ, которые поддерживают здоровье мозга и сердца. Потребление ультрапереработанных продуктов также связывали с более высоким риском смертности, что еще раз подтверждает потенциальную опасность такого питания для миллионов людей.

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