Вбиває пам'ять і провокує інсульт: учені назвали найнебезпечнішу для мозку їжу

Наш мозок стикається з цілою низкою хворобливих ускладнень із віком, що порушують його роботу. Однак нещодавно вчені з'ясували, що навіть деякі продукти можуть серйозно пошкодити його і зовсім призвести до інсульту.

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Дослідження вчених виявило, що вживання великої кількості ультраперероблених продуктів, як-от безалкогольні напої, чіпси та фастфуд, може підвищити ризик інсульту та зниження когнітивних здібностей. Хоча дослідження не встановлює прямого причинно-наслідкового зв'язку, воно показало значну кореляцію між харчуванням і здоров'ям мозку, пише Knowridge.

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Ультраперероблені продукти піддаються інтенсивній промисловій обробці і часто містять цукор, жири та солі, а також позбавлені таких важливих поживних речовин, як клітковина та білок. Навпаки, мінімально оброблені продукти, такі як свіже м'ясо, фрукти та овочі, зберігають більше саме поживної цінності без вмісту великої кількості шкідливих речовин.

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Дослідження, проведене під керівництвом доктора В. Тейлора Кімберлі з Массачусетської лікарні загального профілю та опубліковане в журналі Neurology, охоплювало 30 239 осіб віком 45 років і старше протягом 11 років. Учасники надавали вченим інформацію про раціон харчування під час опитувань. Дослідники розділили їх на чотири групи залежно від вживання надперероблених продуктів і зосередили увагу на двох основних результатах: когнітивних порушеннях та інсульті.

На початку дослідження ні в кого з учасників не було жодного із захворювань. До кінця періоду дослідження у 768 осіб було діагностовано когнітивні порушення, а 1 108 осіб перенесли інсульт. Ті, у кого розвинулися проблеми з пам'яттю, споживали в середньому 25,8% свого щоденного раціону з ультраперероблених продуктів, що трохи вище, ніж 24,6% у тих, хто не страждав на когнітивні розлади.

Після коригування таких факторів, як вік, стать і високий тиск, дослідники виявили, що кожне 10% збільшення споживання оброблених продуктів харчування було пов'язане з 16% підвищенням ризику когнітивних порушень. Аналогічно, у людей, які споживали більше мінімально оброблених продуктів, ризик зниження когнітивних здібностей був на 12% нижчим.

Що стосується ризику інсульту, то в учасників, які перенесли інсульт, у середньому 25,4% раціону становили ультраоброблені продукти, порівняно з 25,1% у тих, хто не переніс інсульт. Хоча ця різниця здається невеликою, після статистичного коригування виявилося, що споживання оброблених продуктів пов'язане зі збільшенням його ризику на 8%. І навпаки, споживання більшої кількості необроблених продуктів було пов'язане з 9% зниженням ризику інсульту.

Отримані результати посилюють зростаючу стурбованість учених тим, як дієта впливає на здоров'я мозку людей. Тоді як попередні дослідження пов'язували ультраоброблені продукти з ожирінням, серцево-судинними захворюваннями і діабетом, дане дослідження доповнює дані, що вказують на зв'язок зі зниженням когнітивних здібностей і ризиком інсульту.

Однак ученим ще належить визначити, які саме інгредієнти або методи обробки сприяють цим негативним ефектам. Доктор Кімберлі зазначив, що для з'ясування біологічних механізмів, що лежать в основі спостережуваних асоціацій, необхідні подальші дослідження. Отримані результати узгоджуються з ширшими дієтичними рекомендаціями, що наголошують на користі цільних продуктів із високим вмістом поживних речовин.

За даними Американської асоціації серця, раціон із високим вмістом оброблених продуктів зазвичай містить менше необхідних поживних речовин, які підтримують здоров'я мозку та серця. Споживання ультраперероблених продуктів також пов'язували з вищим ризиком смертності, що ще раз підтверджує потенційну небезпеку такого харчування для мільйонів людей.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.