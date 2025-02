Панацея или миф: укрепляет ли лимонная вода наше здоровье, рассказали ученые

В Интернете уже несколько десятилетий то и дело всплывают различные советы, сулящие огромную пользу для здоровья при употреблении обыденных продуктов и напитков. Ученые решили проверить один из последних подобных трендов на прочность.

Если вы в последнее время просматривали социальные сети, то наверняка видели, как различные инфлюенсеры клянутся о пользе начала дня с теплой чашки лимонной воды. Утверждения варьируются от ускорения метаболизма и улучшения пищеварения до очищения кожи и укрепления иммунной системы. Но ученые решили выяснить, подтверждает ли наука эти утверждения, или это просто очередной тренд без какого-либо фундамента конкретики, пишет The New York Times.

Прошлые исследования показывали, что, хотя лимонная вода может быть полезным дополнением к началу дня, это не совсем тот чудодейственный эликсир, за который ее выдают в интернете. По словам Эмили Хо, профессора диетологии Института Лайнуса Полинга при Университете штата Орегон, многие свойства, которые ей приписывают, попросту не находят научного подтверждения.

Исследование, опубликованное в 2022 году в журнале European Journal of Nutrition, предполагало, что лимонный сок может помочь в пищеварении, ускоряя опорожнение желудка, однако результаты оказались не в пользу данного убеждения. Между тем, исследование, проведенное в 2020 году в Турции и опубликованное в журнале Journal of the American College of Nutrition, показало, что употребление более восьми чашек воды в день снижает риск запоров, хотя сам лимон никак не фигурировал в нем.

Основная польза горячей лимонной воды проста: гидратация. Питье жидкости с утра помогает восполнить утраченное за ночь, поддерживая наше пищеварение, кровообращение и общие функции организма. Хотя лимон содержит лимонную кислоту, которая может стимулировать выработку кислоты в желудке, эффект, скорее всего, будет минимальным, считают ученые. И хотя витамин С необходим для иммунной функции, питье лимонной воды не даст нашей иммунной системе сильного и резкого толчка, если только у человека нет его дефицита, что редко встречается среди большинства населения, было заявлено в исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Applied Laboratory Medicine.

Когда речь идет о потере веса, горячая лимонная вода также не является волшебной палочкой, лишающей нас лишних килограммов. Если она заменяет высококалорийный напиток, то со временем может способствовать снижению веса, но нет убедительных доказательств того, что она напрямую сжигает жир или ускоряет метаболизм.

Некоторые исследования, например, научная статья, опубликованная в журнале PLOS One, показали, что цитрусовые помогают регулировать уровень сахара в крови и снижают риск развития диабета, но для подтверждения этих эффектов необходимы дополнительные научные работы, изучающие их долгосрочное влияние на большей выборке.

Ученые также выяснили, что около 75% одних лишь американцев страдают от хронического обезвоживания, которое может привести к усталости, головным болям и плохому пищеварению, говорилось в отчете, опубликованном в StatPearls. Независимо от того, с лимоном или без, увеличение потребления воды может улучшить общее состояние здоровья. Горячая лимонная вода — это, безусловно, освежающий и полезный способ начать день, но это не чудодейственный напиток, который способен изменить нашу жизнь и решить проблемы со здоровьем после пары его стаканов. Если он вам нравится, в его употреблении нет ничего плохого, но не стоит рассчитывать, что он заменит сбалансированную диету, регулярные физические упражнения и другие проверенные привычки, укрепляющие наш организм.

