Раскрытие тайн Вселенной или галлюцинации: что происходит в голове умирающего человека

Последние слова, произнесенные человеком при смерти часто трактуются многими как важная мудрость или сообщение из другого мира. Однако в их основе лежит не менее уникальный, пугающий и удивительный процесс, под названием делирий.

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Последние слова человека часто имеют почти мифический вес, от них ждут глубоких, поэтических или откровенных слов. Однако в реальности конец жизни редко бывает таким упорядоченным. Вместо того чтобы произнести пронзительную последнюю речь, многие люди испытывают делирий — состояние острого замешательства, которое в последние дни жизни испытывают до 88% неизлечимо больных пациентов. Этот распространенный, но малоизученный феномен часто изменяет речь, мыслительные процессы и сознание, усложняя ожидаемое прощание, пишет BigThink.

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Делирий проявляется по-разному и, в целом, его можно разделить на гиперактивный и гипоактивный. Некоторые пациенты становятся беспокойными и возбужденными, говорят обрывочными или бессмысленными фразами, в то время как другие становятся вялыми и невосприимчивыми. Последняя форма особенно коварна, часто остается незамеченной или ошибочно списывается на простую усталость, объясняет Майкл Эрард, лингвист и историк, а также автор книги "Прощай, я люблю тебя", посвященной нашим первым и последним словам.

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Причины его проявления могут быть разными, от отказа органов и инфекций до побочных эффектов лекарств, но результат остается одним и тем же — отрыв от реальности, который часто заставляет близких искать смысл в словах, которых может не быть. Биологически делирий возникает из-за дисбаланса нейротрансмиттеров, нарушающего связь между нейронами.

В отличие от необратимых повреждений мозга, эти нарушения часто обратимы, если лечить основную причину. Однако в конце жизни, когда многочисленные системы органов начинают отключаться, такая коррекция редко возможна. Вместо этого медицинские работники сосредотачиваются на уходе за больными, используя корректировку окружающей среды, гидратацию и иногда медикаменты, чтобы облегчить дистресс, не ускоряя смерть.

Несмотря на распространенность делирия, его часто неправильно диагностируют, принимая за деменцию, депрессию или даже духовный опыт, говорит Эрард. В некоторых руководствах по хоспису предлагается принимать измененное восприятие пациента, а не оспаривать его — если умирающий видит давно потерянного родственника или считает, что готовится к путешествию, ухаживающим рекомендуется подтверждать эти переживания, а не отвергать их.

Такой подход помогает снизить тревогу и позволяет присутствующим полноценно взаимодействовать с умирающим, даже когда традиционная коммуникация нарушается. Культурные ожидания, связанные с последними словами, еще больше усложняют восприятие слов, сказанных в бреду. На протяжении всей истории человечества последние слова записывались и анализировались, как будто в них заключена какая-то глубокая истина, однако многие из этих моментов были сформированы под влиянием того же когнитивного расстройства, которое наблюдается у современных пациентов.

Романтизированное представление о предсмертных словах вступает в противоречие с биологической реальностью, когда мозг пытается функционировать, а тело не справляется. В книге "Последние слова известных людей" Уильям Б. Брамс собрал тысячи таких последних моментов, подчеркнув непредсказуемую и зачастую бессвязную природу реальных последних слов. Учитывая, что состояние бреда затрагивает значительный процент умирающих пациентов, его наличие следует рассматривать не как аномалию, а скорее как естественную часть процесса.

Хотя он может размывать границы между ясностью и спутанностью сознания, это не отменяет значимости последнего общения с человеком. Задача состоит в том, чтобы сменить точку зрения — не искать ясности там, где ее нет, а принять те моменты, которые остаются, какими бы фрагментарными они ни были, заключает Эрард.

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