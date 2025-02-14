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Технологии и наука

Раскрытие тайн Вселенной или галлюцинации: что происходит в голове умирающего человека

клиническая смерть
Фото: styleuneed/Adobe Stock | Несмотря на распространенность делирия, его часто неправильно диагностируют, принимая за деменцию или депрессию

Последние слова, произнесенные человеком при смерти часто трактуются многими как важная мудрость или сообщение из другого мира. Однако в их основе лежит не менее уникальный, пугающий и удивительный процесс, под названием делирий.

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Последние слова человека часто имеют почти мифический вес, от них ждут глубоких, поэтических или откровенных слов. Однако в реальности конец жизни редко бывает таким упорядоченным. Вместо того чтобы произнести пронзительную последнюю речь, многие люди испытывают делирий — состояние острого замешательства, которое в последние дни жизни испытывают до 88% неизлечимо больных пациентов. Этот распространенный, но малоизученный феномен часто изменяет речь, мыслительные процессы и сознание, усложняя ожидаемое прощание, пишет BigThink.

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Делирий проявляется по-разному и, в целом, его можно разделить на гиперактивный и гипоактивный. Некоторые пациенты становятся беспокойными и возбужденными, говорят обрывочными или бессмысленными фразами, в то время как другие становятся вялыми и невосприимчивыми. Последняя форма особенно коварна, часто остается незамеченной или ошибочно списывается на простую усталость, объясняет Майкл Эрард, лингвист и историк, а также автор книги "Прощай, я люблю тебя", посвященной нашим первым и последним словам.

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Причины его проявления могут быть разными, от отказа органов и инфекций до побочных эффектов лекарств, но результат остается одним и тем же — отрыв от реальности, который часто заставляет близких искать смысл в словах, которых может не быть. Биологически делирий возникает из-за дисбаланса нейротрансмиттеров, нарушающего связь между нейронами.

В отличие от необратимых повреждений мозга, эти нарушения часто обратимы, если лечить основную причину. Однако в конце жизни, когда многочисленные системы органов начинают отключаться, такая коррекция редко возможна. Вместо этого медицинские работники сосредотачиваются на уходе за больными, используя корректировку окружающей среды, гидратацию и иногда медикаменты, чтобы облегчить дистресс, не ускоряя смерть.

Несмотря на распространенность делирия, его часто неправильно диагностируют, принимая за деменцию, депрессию или даже духовный опыт, говорит Эрард. В некоторых руководствах по хоспису предлагается принимать измененное восприятие пациента, а не оспаривать его — если умирающий видит давно потерянного родственника или считает, что готовится к путешествию, ухаживающим рекомендуется подтверждать эти переживания, а не отвергать их.

Такой подход помогает снизить тревогу и позволяет присутствующим полноценно взаимодействовать с умирающим, даже когда традиционная коммуникация нарушается. Культурные ожидания, связанные с последними словами, еще больше усложняют восприятие слов, сказанных в бреду. На протяжении всей истории человечества последние слова записывались и анализировались, как будто в них заключена какая-то глубокая истина, однако многие из этих моментов были сформированы под влиянием того же когнитивного расстройства, которое наблюдается у современных пациентов.

Романтизированное представление о предсмертных словах вступает в противоречие с биологической реальностью, когда мозг пытается функционировать, а тело не справляется. В книге "Последние слова известных людей" Уильям Б. Брамс собрал тысячи таких последних моментов, подчеркнув непредсказуемую и зачастую бессвязную природу реальных последних слов. Учитывая, что состояние бреда затрагивает значительный процент умирающих пациентов, его наличие следует рассматривать не как аномалию, а скорее как естественную часть процесса.

Хотя он может размывать границы между ясностью и спутанностью сознания, это не отменяет значимости последнего общения с человеком. Задача состоит в том, чтобы сменить точку зрения — не искать ясности там, где ее нет, а принять те моменты, которые остаются, какими бы фрагментарными они ни были, заключает Эрард.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.