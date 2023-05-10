Новий L200 та кросовер за $20 000: Mitsubishi представлять чотири моделі у 2023 році (фото)

Mitsubishi анонсували повернення Colt та новий L200. Крім того, в модельному ряду японської марки з'являться позашляховий мінівен і недорогий компактний кросовер.

Mitsubishi активно оновлює свій модельний ряд. До кінця нинішнього року в лінійці з'являться одразу чотири нові моделі різних класів. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті бренду.

Mitsubishi оновлюють модельний ряд Фото: Mitsubishi

Найважливішою новинкою є пікап Mitsubishi L200 наступного покоління, який покажуть у червні. Він стане більшим і агресивним на вигляд, а також порідниться з Nissan Navara — використовуватиме його платформу. Автомобілі оснастять новим 2,5-літровим турбодизелем.

Mitsubishi Colt Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Colt стане близьким родичем Renault Clio – від побратима він відрізнятиметься лише дизайном передньої частини. Швидше за все, його запропонують виключно у 140-сильній гібридній версії.

Гібридом стане і позашляховий мінівен Mitsubishi XPander наступного покоління. Четвертою моделлю Mitsubishi 2023 буде бюджетний компактний кросовер з яскравим дизайном — серійна версія концепт-кара XFC. Відомо, що він отримає бензиновий двигун та повний привід із режимами для різних типів бездоріжжя, а його вартість стартуватиме з $20 000.

Концепт-кар Mitsubishi XFC є провісником бюджетного кросовера Фото: Mitsubishi

Раніше стало відомо, що Mitsubishi кардинально змінять свій модельний ряд і за 5 років презентують одразу 16 нових моделей, а з 2035 року компанія випускатиме виключно гібриди та електромобілі.

Також Фокус повідомляв, що Mitsubishi незабаром знімуть із виробництва свій новітній кросовер.