Ексклюзив на "бляхах": в Україні помітили нерозмитнений Ferrari за $250 000 (фото)

Ferrari Roma коштує 250 000 доларів і є найдоступнішою моделлю італійської марки. Суперкар оснащений 620-сильним V8 та розвиває 320 км/год.

У Одесі сфотографували новий Ferrari Roma. Новий суперкар привертає увагу не лише елегантним дизайном, а й румунськими номерами. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Ferrari Roma здатен розвинути 320 км/год Фото: Ferrari

Цілком можливо, що на Ferrari Roma до Одеси приїхали гості з Румунії, але також не виключено, що суперкар на "бляхах" пригнали в Україну і не поспішають ставити його на облік, адже розмитнити дешево авто преміум-класу з 3,9-літровим мотором не вийде.

До речі, минулого року під час дії нульової розмитнення в Україну ввезли ще один суперкар Ferrari Roma. Бюджет недоотримав понад 70 000 доларів платежів.

Суперкар коштує 250 000 доларів Фото: Ferrari

Нагадаємо, що двомісний суперкар Ferrari Roma коштує приблизно від 250 000 доларів. Елегантне туристичне купе є найдоступнішою моделлю італійської марки. Нещодавно в лінійці Ferrari Roma з'явився кабріолет.

Новий Ferrari Roma оснащений турбованим V8 потужністю 620 к. с. та 8-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Він розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди, а до 200 км/год – за 9,3 секунди. Максимальна швидкість авто становить 320 км/год.

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