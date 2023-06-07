Новий електромобіль Volkswagen перетворили на затишний дім на колесах (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz став автодомом для двох. Усередині з'явилися двоспальне ліжко, шафи для поклажі та висувна кухня.

У Каліфорнії презентували новий Volkswagen ID. Buzz Accessories. Електричний мінівен переробили в оригінальний будинок на колесах. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Комплектація включає набір меблів для пікніка Фото: carscoops.com

Автодім Volkswagen ID.Buzz Accessories розрахований на двох. У його салоні з'явився розкладний модуль, що включає двоспальне ліжко, шафи та висувну мінікухню. Встановлено газову плиту, раковину з баком води та холодильник.

На даху встановлений багажник Фото: carscoops.com

На даху з'явилися багажник і розкладний навіс, що дозволяє облаштувати свого роду ганок. Електромобіль Volkswagen ID.Buzz також укомплектований набором меблів для пікніка та газовим пальником.

З багажника висувається мінікухня Фото: carscoops.com

За основу взято новий Volkswagen ID.Buzz у подовженому семимісцевому виконанні, адже в США продаватимуть лише таку версію моделі. Нагадаємо, що 4,9-метровий мінівен Volkswagen запропонований у задньопривідній 286-сильній та повнопривідній 330-сильній версіях, а його запас ходу перевищує 400 км.

Формально електромобіль Volkswagen ID.Buzz Accessories є концепткаром, проте відтворити такий будинок на колесах власники мінівену зможуть самотужки. Справа в тому, що всі встановлені на авто аксесуари надійдуть у вільний продаж.

Усередині з'явилося двоспальне ліжко Фото: carscoops.com

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