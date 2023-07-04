Новий формат класики: Fiat відродив знамениту бюджетну модель (відео)

Кросовер Fiat 600 поєднує ретростиль із сучасними технологіями. Першою дебютувала електрична версія моделі із запасом ходу 400 км.

У Турині представили новий Fiat 600. Культову модель 50-60-х років відродили у форматі компактного міського кросовера і вже відзавтра, 5 липня, на неї почнуть приймати замовлення. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis, а в її презентаційному відеоролику знявся Леонардо ді Капріо.

Кросовер дебютував в електричній версії Фото: Stellantis

Дизайн Fiat 600 2024

4,17-метровий кросовер позиціонують, як п'ятидверного старшого брата Fiat 500, і це видно неозброєним оком. У двох авто дуже схожий дизайн — він поєднує стиль класичних Fiat 500 і 600 із сучасними мотивами.

Запас ходу електрокара становить 400 км Фото: Stellantis

Новий Fiat 600 2024 приваблює плавними обводами кузова, аркоподібним дахом і великими круглими фарами. Примітно, що італійський електрокар фарбуватимуть виключно в яскраві кольори і принципово не пропонують сірий Fiat 600.

Передня панель пофарбована в колір кузова Фото: Stellantis

Салон Fiat 600 2024

В інтер'єрі також присутні риси ретростилю. Передня панель пофарбована в колір кузова та імітує голий метал у салоні оригінального Fiat 600 1955 року.

Водночас кросовер отримав віртуальний щиток приладів і 10,25-дюймовий тачскрін. У нього місткий 360-літровий багажник.

Об'єм багажника становить 360 л Фото: Stellantis

Комплектація Fiat 600 2024 включає безключовий доступ, підігрів сидінь, бездротову зарядку для смартфонів і камеру заднього виду. Також кросовер отримав набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль з напівавтономним режимом для заторів, технології автоматичного гальмування, контролю "сліпих" зон і розпізнавання дорожніх знаків.

Новий Fiat 600 2024, характеристики

Спочатку дебютував електромобіль Fiat 600e. Його силова установка знайома за електричними Jeep Avenger, Opel Mokka і DS 3, побудованими на тій самій платформі СМР концерну Stellantis.

Кросовер Fiat 600e отримав 156-сильний мотор і батарею на 54 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 9 с і має запас ходу в 400 км, а зарядити батарею на 80% від швидкої станції можна за півгодини.

Раніше Фокус повідомляв, що електрокар у ретро-стилі готують і Renault — зараз модель проходить випробування.

Також ми писали, що компактний електрокросовер з'явиться і в лінійці Suzuki.