Найдешевший електрокар Renault знімуть із конвеєра: що готують натомість (фото)

Renault Twizzy випускали з 2012 року, тому вже настав час для заміни моделі. Її наступників Mobilize Duo і Bento вже показали.

Renault у вересні припинять виробництво моделі Twizzy. Нестандартний мініатюрний електромобіль протримався на конвеєрі цілих 11 років. Про це повідомляє німецьке видання Auto Motor und Sport, посилаючись на інформацію від джерел у Renault.

Електромобіль коштує від 11 400 євро Фото: Renault

Twizzy — найдешевший електромобіль Renault, його ціна наразі становить від 11 400 до 12 100 євро. Проте, попитом 2,3-метрова двомісна модель не користувалася — наразі продано всього 33 340 Renault Twizzy.

Найбільше авто придбали у Франції, Німеччині, Італії та Південній Кореї. Спочатку Renault Twizzy збирали в іспанському Вальядоліді, але в 2019 році виробництво перенесли в південнокорейський Пусан.

На зміну Twizzy готують нові Renault Mobilize Duo і Bento Фото: Renault

Електромобіль Renault Twizzy запропоновано у двох версіях — потужністю 10 і 17 к.с. Максимальна швидкість становить 45 і 80 км/год, відповідно, а запас ходу дорівнює 90-100 км.

На зміну Twizzy прийдуть новий Renault Mobilize Duo і його вантажний варіант Bento. Вони зберегли компонування і двері Twizzy, що піднімаються догори, і також будуть запропоновані у версіях з максимальною швидкістю 45 і 80 км/год, проте їхній запас ходу зріс до 140 км.

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