"Зелений" аналог RAV4: у Києві помітили новітній електрокросовер Toyota (фото)

Toyota bZ4X — перша модель у новій електричній лінійці японської марки. Кросовер запропонований у версіях потужністю 204 і 218 к. с., а його запас ходу досягає 500 км.

У Києві сфотографували електромобіль Toyota bZ4X. Кросовер є первістком у новому електричному сімействі японської марки. Знімки авто опублікували на сайті ТопЖир.

Електрокар вирізняється оригінальним гранованим дизайном Фото: topgir.com.ua

Електрокар Toyota bZ4X поставляють в Україну неофіційно. Як правило, їх привозять із Китаю, адже там налагоджено виробництво моделі. Ціна Toyota bZ4X становить від 28 500 до 40 000 доларів, залежно від версії та рівня оснащення.

У салоні щиток приладів розташований досить високо Фото: Toyota

Нова Toyota bZ4X — електрична альтернатива моделі RAV4. Кросовер дещо більший за бензиновий аналог — 4690 мм завдовжки за колісної бази у 2850 мм. У авто оригінальний дизайн із вираженим "носом" і розширеними колісними арками.

Модель запропонована у версіях на 204 і 218 к. с. Фото: topgir.com.ua

Салон Toyota bZ4X також вельми нестандартний — віртуальний щиток приладів розташований доволі високо, а значна частина кнопок є сенсорними. Топова версія отримала електропривод сидінь і камери кругового огляду.

Електромобіль Toyota bZ4X доступний у 204-сильній передньопривідній і 218-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 8,4 і 7,7 с, відповідно.

Запас ходу авто становить 460-500 км Фото: topgir.com.ua

Кросовер оснащений батареєю ємністю 71,4 кВт∙год. Запас ходу становить 500 км у передньопривідній версії та 460 км — у повнопривідній.

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