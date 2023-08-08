"Зелений" аналог RAV4: у Києві помітили новітній електрокросовер Toyota (фото)
Toyota bZ4X — перша модель у новій електричній лінійці японської марки. Кросовер запропонований у версіях потужністю 204 і 218 к. с., а його запас ходу досягає 500 км.
У Києві сфотографували електромобіль Toyota bZ4X. Кросовер є первістком у новому електричному сімействі японської марки. Знімки авто опублікували на сайті ТопЖир.
Електрокар Toyota bZ4X поставляють в Україну неофіційно. Як правило, їх привозять із Китаю, адже там налагоджено виробництво моделі. Ціна Toyota bZ4X становить від 28 500 до 40 000 доларів, залежно від версії та рівня оснащення.
Нова Toyota bZ4X — електрична альтернатива моделі RAV4. Кросовер дещо більший за бензиновий аналог — 4690 мм завдовжки за колісної бази у 2850 мм. У авто оригінальний дизайн із вираженим "носом" і розширеними колісними арками.
Салон Toyota bZ4X також вельми нестандартний — віртуальний щиток приладів розташований доволі високо, а значна частина кнопок є сенсорними. Топова версія отримала електропривод сидінь і камери кругового огляду.
Електромобіль Toyota bZ4X доступний у 204-сильній передньопривідній і 218-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає 8,4 і 7,7 с, відповідно.
Кросовер оснащений батареєю ємністю 71,4 кВт∙год. Запас ходу становить 500 км у передньопривідній версії та 460 км — у повнопривідній.
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