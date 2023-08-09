Новий Hyundai Accent 2023 виходить на міжнародний ринок (фото)

Новий Hyundai Accent кардинально змінився зовні та став оригінальнішим на вигляд. Седану збільшили багажник і розширили комплектацію.

Стартують міжнародні продажі Hyundai Accent шостого покоління. Недорогий седан В-класу залишається доступним — коштуватиме від $13 200. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Седан комплектують 1,5-літровими бензиновими моторами Фото: Hyundai

Нагадаємо, що бюджетний седан Hyundai дебютував навесні в Індії. Там (а також у Південній Кореї та ще кількох країнах) він продається під назвою Verna, але "глобальна" модель зберегла ім'я Accent. Першими її зможуть купити в Саудівській Аравії, на черзі — інші країни Євразії та Америки.

Новий Hyundai Accent 2023 змінився до невпізнання — його дизайн виконаний у новому фірмовому стилі. В екстер'єрі переважають грані, а силует став клиноподібним. На всю ширину передньої частини проходить діодна смуга, як у нових Hyundai Sonata і Kona.

У салоні з'явилася цифрова панель приладів Фото: Hyundai

Габарити Hyundai Accent 2023:

довжина — 4535 мм;

ширина — 1765 мм;

висота — 1475 мм;

колісна база — 2670 мм.

У салоні з'явилася цифрова панель приладів, а центральний тачскрін збільшено до 8-10,25 дюймів у діагоналі (залежно від версії). Внутрішній простір збільшено, а об'єм багажника зріс до 528 л. Перелік опцій поповнили панорамний дах, система утримання в смузі, вентиляція крісел, електроприводи водійського сидіння і кришки багажника.

Кришка багажника отримала електропривод Фото: Hyundai

Новий Hyundai Accent 2023 вийшов на глобальний ринок з 1,5-літровим бензиновим мотором на 115 к. с. Пізніше з'явиться 160-сильний турбований варіант цієї четвірки. Середня витрата палива становить 5,4 і 5,0 л на 100 км, відповідно. На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна КПП, варіатор і 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Раніше Фокус повідомляв, що у Hyundai Accent з'явився новий побратим від Kia.

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