Найпотужніший електромобіль Volkswagen вперше помітили на дорогах (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz GTX оснастять двома моторами загальною потужністю 340 к.с. Мінівен зможе розганятися до 100 км/год за 6,4 с.

У Німеччині під час тестів помічено новий Volkswagen ID.Buzz GTX. Спортивний варіант електричного мінівена надійде в продаж із 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor1.

Мінівен отримає 340-сильну установку Фото: Motor1.com

Новий Volkswagen ID.Buzz GTX відрізняється від стандартної моделі дизайном передньої частини. У нього більш агресивний передній бампер зі зменшеним повітрозабірником. Також звертають на себе увагу особливі колісні диски.

На фото потрапив подовжений (4962 мм) семимісний варіант моделі, але й короткий мінівен Volkswagen ID.Buzz GTX на 5 місць також пропонуватимуть.

Головна особливість Volkswagen ID.Buzz GTX — його силова установка. Мінівен отримав повний привід і два мотори із сумарною віддачею 340 к. с. Це буде найпотужніший електромобіль Volkswagen.

Електрокар зможе розганятися до 100 км/год за 6,4 с Фото: Motor1.com

Новий Volkswagen ID.Buzz GTX зможе розганятися до 100 км/год за 6,4 с, а його максимальну швидкість обмежать на 160 км/год. Акумуляторна батарея на 91 кВт∙год забезпечить запас ходу приблизно в 400 км.

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