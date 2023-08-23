На європейський ринок вийде розкішний електричний мінівен від BYD і Mercedes (фото)

Електромобіль BYD Denza D9 — великий 5,2-метровий мінівен із дуже розкішним салоном. Запас ходу моделі становить 600-620 км.

Новий BYD Denza D9 вийде на європейський ринок. Преміальний електричний мінівен презентують у вересні на автошоу IAA в Мюнхені. Про це повідомляє сайт Automotive News Europe.

Мінівен сягає 5,2 м у довжину Фото: autohome.com.cn

Розкішний електромобіль BYD Denza D9 створений спільно з Mercedes-Benz. У Китаї він коштує від 57 500 до 88 500 доларів, а його конкурентами є Toyota Alphard, Buick Century і Zeekr 009.

Мінівен BYD Denza D9 — повнорозмірна модель із нестандартним дизайном. У нього величезна решітка радіатора, довгасті фари і велика кількість хрому в оздобленні.

У салоні встановили одразу сім дисплеїв Фото: BYD Auto

Габарити BYD Denza D9:

довжина — 5 250 мм;

ширина — 1 960 мм;

висота — 1 920 мм;

колісна база — 3 110 мм.

Салон BYD Denza D9 оздоблений шкірою Nappa і деревом. Усередині встановлено цілих 7 дисплеїв. У базовій версії передбачено тризонний клімат-контроль, холодильник, панорамний дах, камери кругового огляду і електропривод зсувних дверей.

Початкова версія є семимісною, також запропоновано розкішний чотиримісний варіант. Крісла першого і другого рядів оснащені електроприводом, вентиляцією і масажем.

На вибір запропоновано версії на 4 і 7 місць Фото: BYD Auto

У Китаї є і гібридний варіант моделі, але в Європі продаватимуть виключно електромобіль BYD Denza D9. Його випускають у 313-сильній задньоприводній і 373-сильній повнопривідній модифікаціях. Запас ходу становить 600-620 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європі почали продавати недорогий електрокросовер BYD із запасом ходу 500 км.

Також ми писали, що BYD створив гібридний аналог Land Rover Defender.