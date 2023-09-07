Tesla Cybertruck на мінімалках: у Китаї створили оригінальний електропікап (фото)
Changan Qiyuan CD701 є гібридом кросовера і пікапа. У нього обтічний силует і оригінальна конструкція кузова.
У Китаї презентували новий Changan Qiyuan CD701. Електромобіль, що поєднує в собі риси пікапа і кросовера, надійде в продаж з 2024 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль Changan Qiyuan CD701 явно створювався з оглядкою на пікап Tesla Cybertruck. Його дизайн не настільки авангардний, але в американського електрокара запозичили деякі рішення. Зокрема, його вантажний відсік отримав зсувний дах, як у Tesla.
Новий Changan Qiyuan CD701 відрізняється обтічним силуетом з похилим дахом. Спереду і ззаду встановлено екрани, на які можна проектувати повідомлення для оточуючих.
У салоні також відчувається вплив Tesla. У Changan Qiyuan CD701 немає панелі приладів, встановлено лише великий тачскрін. Втім, є проєкція на лобове скло. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю.
Характеристики Changan Qiyuan CD701 поки що не розкривають. Відомо лише, що китайський пікап отримає два електромотори і повний привід. Також повідомляється, що його оснастили системою супутникового зв'язку.
Раніше Фокус повідомляв, що бренд Changan виходить на український ринок і продаватиме кросовери.
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