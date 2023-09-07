Перший автомобіль Xiaomi надійшов у виробництво: подробиці та характеристики (фото)

Xiaomi MS11 — електричний седан D-класу з обтічним дизайном. Найбільш "далекобійна" версія моделі зможе проїхати до 800 км без підзарядки.

У Китаї стартувало складання автомобілів Xiaomi. Машини випускають на сучасному підприємстві в передмісті Пекіна. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Поки що про повномашстабне виробництво не йдеться — збирають приблизно по 50 машин на тиждень. Це передсерійні машини пробної партії, які вже беруть участь у випробуваннях в околицях Пекіна.

Прототипи авто тестують у Китаї Фото: CarNewsChina

Наразі підприємство чекає на дозвіл на випуск авто у великих кількостях від міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю — його мають надати до кінця року. Паралельно на завод почали активно набирати персонал.

Очікується, що за чотири місяці після початку масового виробництва завод вийде на обсяги в 10 000 авто на місяць, а за рік вийде на повну потужність — він здатний випускати до 150 000 машин щорічно.

Запас ходу електрокара досягне 800 км Фото: CarNewsChina

Перший електромобіль Xiaomi — що відомо про авто

Автомобіль Xiaomi має заводське позначення MS11 і може отримати назву Modena. Обтічний седан D-класу коштуватиме близько 200 000 — 26 000 юанів ($27 500 — 36 500) у базовій версії і кине виклик Tesla Model 3.

Відомо, що новий Xiaomi MS11 отримає велику батарею ємністю 101 кВт∙год. Запас ходу становитиме до 800 км у задньопривідному варіанті і приблизно 600-650 км — у повнопривідному.

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