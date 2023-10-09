Нетиповий дизайн і понад 400 сил: в Україну привезли перший кросовер Smart (фото)

Новий Smart #1 — перший кросовер марки і найбільша модель в її історії. Топова версія моделі здатна розігнатися до 100 км/год за 3,9 секунди.

В Україні з'явився новітній Smart #1. Електричний кросовер помітили в Києві, а його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електромобіль Smart #1 — доволі нетипова модель. Це не тільки перший кросовер Smart, а й найбільша модель німецького бренду.

Кросовер сягає 4,27 м у довжину Фото: Topcars UA

Розміри Smart #1 2023:

довжина — 4270 мм;

ширина — 1820 мм;

висота — 1640 мм;

колісна база — 2750 мм.

Новий Smart #1 розроблено спільно з Geely (китайський концерн став співвласником марки поряд із Mercedes-Benz) і побудовано на платформі SEA2, яку також використовують електромобілі Volvo EX30 і Zeekr X.

Електрокросовер розроблено спільно з Geely Фото: Topcars UA

У електрокара нестандартний, за мірками Smart, дизайн із плавними обводами, вираженим "носом" і стрілоподібними фарами.

До Києва приїхав топовий кросовер Smart #1 Brabus (в Україні він коштує від $38 000) — його можна впізнати за обвісом, збільшеним заднім спойлером і 19-дюймовими дисками. Він оснащений повним приводом і двома моторами загальною потужністю 428 к. с.

Версія від Brabus оснащена 428-сильною установкою Фото: Topcars UA

Електрокар здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці в 180 км/год. Акумуляторна батарея ємністю 66 кВт∙год дає змогу проїхати 400 км без підзарядки. Також існує 272-сильна версія моделі із запасом ходу 440 км — у нас вона коштує від $32 000.

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